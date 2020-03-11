منزل نظيف برائحة مميزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 12:00 مساء

من أجل منزل نظيف وذو رائحة جميلة تبذل كل امرأة جهودها وتدفع الكثير من المال لتحقيق مرادها، ويمكن القيام بذلك دون تكلفة كبيرة باستخدام الزيوت العطرية.

وتأتي أهمية الزيوت العطرية من كونها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، إضافة لمضادات الأكسدة، مما يجعلها مناسبة لكافة أغراض النظافة المنزلية، وإضفاء الروائح المنعشة، حسب «شملولة».

وإليك هذه النصائح:
1- لتنظيف الأسطح والأرضيات، أضيفي بضع قطرات من زيت الليمون وزيت شجرة الشاي إلى الماء الدافئ، للتطهير بشكل طبيعي.

2- لتنقية الهواء، عطري المنزل بزيت القرفة، وتمتعي بخصائصه المضادة للميكروبات، ورائحته التي تبعث على الاسترخاء.

3- انشري زيت اللافندر في منزلك للحد من التوتر والإجهاد، وللمساعدة على النوم الهادئ.

4- ضعي بضع قطرات من زيت الليمون في وعاء كبير من الماء، وانقعي فيه الفاكهة والخضراوات لبضع دقائق للقضاء على الميكروبات.

5- ضعي عدة قطرات من زيت الليمون وزيت شجرة الشاي في جميع الأحذية لتطهيرها والتخلص من الروائح السيئة.

6- اضيفي قطرات من زيت الليمون إلى غسالة الصحون لنظافة قصوى، وللتخلص من كافة الدهون.

7- امزجي القليل من زيت شجرة الشاي مع مسحوق بورات الصوديوم، لتنظيف السجاد وتعطير رائحته.

8- أضيفي زيت الليمون إلى الماء المغلي للمساعدة في إزالة الأطعمة المحترقة من المقالي والأواني بسهولة.

9- لتعطير الحمامات، ضعي كرة من القطن مبللة بزيت الليمون وزيت اللايم وراء المرحاض.

10- لتنقية الثلاجة والتخلص من روائحها، نظفيها بقليل من زيت اللايم أو الجريب فروت أو زيت البرغموت.

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