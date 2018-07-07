خطورة استخدام إطار مختلف عن باقي إطارات سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 11:06 صباحا

يتسبب استخدام إطار السيارة بقياس أقل من الإطارات الثلاث الأخرى في أضرار فادحة، تحدث بآلات الجر في السيارة الخاصة بك.

وقد يمتد الضرر الذي يلحق بالسيارة إلى ناقل الحركة، الأمر الذي قد يكلف مالك السيارات مبالغ مالية مرتفعة، إضافة لما قد يشكله من خطورة على حياتك أنت ومن معك أثناء السير، حسب «موتوراتي».

كما يوصي الخبير بضرورة الالتزام بمقاس واحد لإطارات السيارة الأربع، وقد فسر ذلك بأن الإطار الصغير للسيارات من الممكن ان يدور حول نفسه، وذلك في أثناء القيادة على الطريق عدد لفات أكثر من الإطار الأكبر حجمًا وذلك بالطبع، هو ما يشكل الخلل وقد يتسبب أيضًا في حدوث الكثير من الضرر خاصة للسيارات الحديثة.

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