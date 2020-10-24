تقشير البشرة ضروري في الخريف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 01:12 مساء
يجب تقشير البشرة في الخريف (الإنترنت)

 يجب عليك التعرف على بعض النصائح المهمة، لحماية بشرتك من الجفاف خلال فصل الخريف، فالتغيرات الجوية والتقلبات قد تضر بها.

ويعد تقشير البشرة خطوة مهمة لا تتخلي عنها، فالاهتمام بتقشير البشرة أحد الأمور المهمة، التي يمكن أن تجعلها مثالية وخالية من أي عيوب، حسب «فستاني».

 لذلك ينصح أغلب خبراء العناية بالبشرة، بتقشير الوجه باستمرار للحفاظ على نعومته ونضارته وحمايته.

وعليك الاعتناء بتقشير الوجه، ولكن بطريقة أقل مما هو معتاد عليه، أي أن يتم القيام به مرة واحدة في الأسبوع. كما يفضل استخدام المقشر الذي يحتوي على نسبة عالية من الزيوت للحفاظ على ترطيب البشرة لأطول فترة ممكنة.

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