بالصور: درة تتألق بسواريه جريء في عرض أزياء حضره النجوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 01:00 مساء
من كواليس عرض الأزياء الذي تألقت فيه درة (تصوير: مصطفى مرتضى)

ارتدت الفنانة التونسية درة فستانا جريئا ومثيرا ضمن عرض أزياء مصري أقيم داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة، بحضور عدد من نجمات الفن والمشاهير.

ضم عرض الأزياء 30 قطعة غير تقليدية ومختلفة، حيث تصميمات تناسب المرأة المحجبة بشكل مستفز، وقطعتان للأطفال، بالإضافة إلى تصميمات رجالي أكثر غرابة. حضر عرض الأزياء من النجوم نيللى كريم وبسمة وإنجي المقدم والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامي شريف مدكور، وخبير التجميل محمد الصغير، ويوسف السباهي.

من كواليس عرض الأزياء الذي تألقت فيه درة (تصوير: مصطفى مرتضى)
نيللي كريم، يمين، بوسي شلبي، إنجي المقدم، يسار (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس عرض الأزياء الذي تألقت فيه درة (تصوير: مصطفى مرتضى)
بسمة ومحمد الصغير (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس عرض الأزياء الذي تألقت فيه درة (تصوير: مصطفى مرتضى)
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