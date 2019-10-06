«الترقيع» صيحة رائجة في ربيع وشتاء 2019-2020

شهدت عروض الأزياء مؤخرًا صيحات مختلفة، لكن كان أكثرها إثارة للجدل أسلوب «الترقيع»، الذي يظهر في أكثر من عرض أزياء خلال عروض ربيع وشتاء 2019-2020.

و«الترقيع» عبارة عن جمع أقمشة متعددة بنقشات مختلفة في قطعة واحدة، وهي صيحة ترافقنا من ربيع 2018، ستضفي على إطلالتكِ المرح والحركة وستبعد عنها الملل والروتين.

هذا الموسم قدمت دور أزياء عدة تصاميم تتميز بأسلوب الترقيع، التي تتناسب مع إطلالاتكِ النهارية والمسائية. والترقيع أتى تارةً كنقشة مطبعة مثل تصميم كل من دار Louis Vuitton ودار Oscar de la Renta، وتارةً أخرى كقماشة مؤلفة من عدة أقمشة مثل تصميم دار Etro ودار Jonathan Cohen. برزت هذه الصيحة على الفساتين، التنانير، السترات والسراويل، وفق «جمالك».

إذا كنتِ تعتقدين بأن هذه الصيحة لا يمكن أن تعتمدها إلا صاحبات الأسلوب البوهيمي، فأنتِ مخطئة! سنقدم لكِ بعض النصائح التي تمكنكِ من أن تنجحي في اعتماد موضة أسلوب الترقيع حتى وإن لم يكن ستايلكِ بوهيمي.

إذا أردتِ أن تعتمدي التصاميم ذات أسوب الترقيع بإطلالاتكِ الكاجوال والحصول على لوك عصري، ارتدي جاكيت مزينة بهذه النقشة مع تنورة وقميص أو مع سروال وبلوزة قطنية مثلاً أو ارتدي كنزة وسروال يتميزان بهذا الأسلوب مع حذاء مسطح أو سنيكرز.

وإذا أردتِ الحصول على إطلالة مسائية أو نهارية كاجوال شيك جذابة وغير تقليدية، فاعتمدي فستان يتسم بهذا الأسلوب وانتعلي حذاء ذات كعب عالي. كما ويمكنكِ ارتداء تنورة متميزة بالمزيج من الرقع مع قميص موحد اللون أو يمكنكِ ارتداء قميص بهذا الأسلوب مع تنورة ميدي ذات طيات.

لإطلالاتكِ المسائية غير الرسمية ارتدي فساتين ذات أسلوب الترقيع بألوان هادئة مع حذاء مسطح. أما لسهراتكِ المسائية الرسمية فارتدي فستان سهرة براق يتسم بهذا الأسلوب وتميزي بلوك فريد.

وإذا كنتِ صاحبة أسلوب جريء وتسعين لتكوني محط أنظار الجميع فارتدي فستان قصير مطبع بنقشة الترقيع ونسقيه مع جوارب نيلون طويلة، شبكية أو ملونة ومطبعة مع بوتس قصير، واحصلي على لوك متطرف ومواكب لآخر صيحات الموضة. إضافة إلى ذلك، للوك مغامر يمكنكِ تنسيق كنزة مزينة بمزيج من الأقمشة المختلفة مع سروال معرق.

حتى إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فيمكنكِ مواكبة هذه الصيحة. اختاري بلوزة ذات أسلوب الترقيع لكن اختاريها ممزوجة بلونين هادئين مختلفين أو بنقشتين متشابهتين.