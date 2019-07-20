بالفيديو: إطلالة ملكية لعروس ابن إيلي صعب

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفاف ابن مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب وكريستينا مراد، لتكشف الصور عن فستان العروس الملكي التصميم.

حفل زفاف ابن إيلي صعب خطف الأنظار في لقطاته الأولى بفضل فستان العروس الساحر، الذي جاء من تصميم حماها المصمم العالمي، ليتم تداول صور عدة للموديل الملكي الذي جاء مطرزاً بالكامل.

كما كشفت الصور روعة تصميم فستان عروس خاصة، مع استعراضه من الخلف ليتبين أنه بذيل طويل ممتد، ظهر بوضوح لحظة تبادلهما العهود من مراسم الزواج.

أما طرحة العروس، فجاءت مطرزة بالكامل من أعلى ومع أطرافها، لتمتد على الفستان من الخلف، لتزيد الإطلالة ملكية وأناقة من نوع خاص.

وأكملت العروس إطلالتها الفخمة، بارتداء قرط ماسي مع اعتمادها على مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها الأوروبية.



