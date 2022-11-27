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رسم ذاتي للرسام ماكس بيكمان يعرض في مزاد ألماني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 04:40 مساء
رسم ذاتي للرسام ماكس بيكمان يعرض في مزاد ألماني
مكاييلا كابيتسكي مديرة «غريزباخ» للمزادات في برلين قرب الرسم الذاتي للفنان الألماني ماكس بيكمان، 23 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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يعرض رسم ذاتي للرسام ماكس بيكمان الذي يعتبر واحدا من أبرز الفنانين التعبيريين الألمانيين، للبيع في مزاد في ألمانيا الأسبوع المقبل، مقابل سعر قد يصل إلى 30 مليون يورو.

وتصور لوحة «Selbstbildnis gelb-rosa» (صورة ذاتية صفراء وردية) التي تعتبر تحفة فنية والتي كانت ملكية خاصة منذ رسمها في العام 1943، الفنان عندما كان في منفاه في هولندا بعد فراره من ألمانيا النازية، وفق «فرانس برس».

وبقيت اللوحة التي منحها لزوجته ماتيلد التي احتفظت بها حتى وفاتها العام 1986، لعقود ضمن مجموعة سويسرية خاصة ولم تُعرض على الجمهور منذ منتصف التسعينات.

وقالت ميكاييلا كابيتسكي، مديرة دار غريزباخ في برلين والمسؤولة عن عملية البيع «لم يبع أي عمل فني مماثل في المزاد في ألمانيا منذ العام 1945».

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وقد يصل سعر اللوحة إلى ما بين 20 و30 مليون يورو، وهو أعلى تقدير حتى الآن للوحة بيعت في ألمانيا، وفقا للدار.

وأبدى هواة جمع ومتاحف ومؤسسات أخرى من كل أنحاء العالم اهتماما بشرائها في سوق فني مزدهر في ألمانيا.

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