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غواتيمالا تضبط 166 قطعة أثرية تعود لـ«المايا» بحوزة أميركيَيْن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 03:24 مساء
غواتيمالا تضبط 166 قطعة أثرية تعود لـ«المايا» بحوزة أميركيَيْن
قطعة أثرية عُثر عليها في موقع تاياسال في شمال غواتيمالا (أ ف ب)
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أعلنت السلطات القضائية في غواتيمالا توقيف أميركيَيْن بينهما امرأة سبق أن جرى توقيفها الجمعة وأُفرج عنها بكفالة، وبحوزتهما 166 قطعة أثرية تعود إلى حضارة المايا في العصر ما قبل الكولومبي.

وكشفت النيابة العامة في بيان «توقيف ستيفاني أليسون جولوك وجورجيو سلفادور روسيلي بالجرم المشهود وهما ينقلان في إحدى المركبات 166 قطعة من حضارة المايا أكّد عالم آثار تابع للمديرية العامة للتراث الثقافي أنّ 90 % منها أصلية، وفق «فرانس برس».

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وقُبض على روسيلي (62 عاماً) وجولوك (49 عاماً) اللذين يعيشان في غواتيمالا، مساء الأحد في مدينة أنتيغوا غواتيمالا على مسافة 45 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة، وذلك في إطار تحقيق مرتبط بالاتجار بقطع أثرية.

حضارة المايا
وسبق أن أوقفت جولوك الجمعة، في مطار العاصمة الغواتيمالية، أثناء محاولتها مغادرة البلاد وبحوزتها قطعتان أثريتان من الحجر المنحوت، تعودان إلى حضارة المايا.

ووجهت إلى جولوك تهمة «الاتجار بالكنوز الوطنية» وأُفرج عنها بكفالة مع حظر مغادرتها البلاد أو الاقتراب من متاجر أو أماكن بيع القطع الأثرية.

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