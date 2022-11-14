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عرض 17 فيلما بمهرجان «القاهرة السينمائي».. الاثنين

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش الإثنين 14 نوفمبر 2022, 02:26 مساء
عرض 17 فيلما بمهرجان «القاهرة السينمائي».. الاثنين
الفنان حسين فهمي يفتتح المهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)
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يشهد مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الإثنين، محاضرة للمخرج المجري الكبير بيلا تار، يديرها المخرج المصري أحمد عبدالله السيد، وذلك في الثالثة عصرًا بمسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية.

كما يشهد المهرجان عرض عدد من الأفلام، منها، «بعيدًا عن النيل» (مصر، الولايات المتحدة الأميركية) في السابعة مساءً بالمسرح الكبير، ويعقبه في التاسعة مساءً «قصة الحطّاب» (فنلندا)، هولندا، الدنمارك، ألمانيا».

وفي مسرح النافورة، يعرض فيلم «النسخة النهائية» «فرنسا» في السابعة والنصف مساءً.

- عرض عالمي أول لفيلم «بعيدًا عن النيل» في «القاهرة السينمائي»

أما المسرح الصغير، فيشهد في الثانية عشرة والربع، عرض فيلم «ألكاراس» (إسبانيا)، ويعقبه في الثالثة عصرًا، «لأجل وطني» «فرنسا»، وبنفس المسرح في التاسعة والنصف مساءً، يعرض فيلم «حورية» (فرنسا، بلجيكا).

ويشهد مسرح الهناجر في الحادية عشرة صباحًا، عرض فيلم «تناغمات فيركماستر» «المجر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا»، وفي الثالثة إلا ربع عصرًا، فيلم «مناخ أكثر برودة» «المملكة المتحدة»، وفي الخامسة والنصف مساءً، فيلم «بلانكيتا» «تشيلي، المكسيك، لوكسمبورغ، فرنسا، بولندا».

اللاهث من فرنسا
أما سينما الهناجر، فتستقبل عروض «اللاهث» (فرنسا) في الثالثة عصرًا، «تخدير» (هولندا) في السابعة والربع مساءً.

ويعرض في قاعة إيوارت بالجامعة الأميركية في التحرير، فيلم «رامونا» (إسبانيا) في الثالثة والنصف مساءً، ويعقبه في السادسة والنصف «أيامي» (باراغوي، الأرجنتين، الولايات المتحدة، فرنسا، هولندا، ألمانيا، المكسيك).

وفي سينما الزمالك 1، يعرض فيلم «حنين» «إيطاليا، فرنسا» في الثالثة عصرًا، وفي السادسة والربع مساءً، «عندما تنحسر الأمواج» (الفلبين، البرتغال، الدنمارك، فرنسا)، وفي الثانية عشرة صباحًا، «قائمة الطعام» (أميركا).

وأخيرًا، تشهد قاعة سينما الزمالك 2 في الثالثة والنصف عصرًا فيلم «إيو» (بولندا، إيطاليا).

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