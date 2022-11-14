عرض عالمي أول لفيلم «بعيدًا عن النيل» في «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش

يعرض، الإثنين، لأول مرة عالميًا فيلم «بعيدًا عن النيل»، الذي يفتتح مسابقة الأفلام العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ44 مهرجان القاهرة السينمائي الدولية.

فيلم «بعيدًا عن النيل»، من إخراج شريف القشطة، إنتاج مشترك بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، وهو عمل وثائقي تدور أحداثه حول لجوء 12 موسيقيًا من 11 دولة تطل على النيل إلى الموسيقى، باعتبارها نموذجًا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.

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الفيلم هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 99 دقيقة، ويعرض في تمام الساعة 7:00 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويعقبه ندوة لأبطال العمل بداخل المسرح، وسيكون الحضور من الصناع «المخرج شريف القشطة، المنتج Christopher McElroen- الموسيقيين: محمد أبو ذكري، آسيا مدني، عادل ميخا، نازلي رضا، ليلي ياسر، أحمد عمر، أحمد بريزة، نادر الشاعر» بالإضافة إلى ضيوف المهرجان.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى 22 نوفمبر.