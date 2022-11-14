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انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. و«الهرم الذهبي» لـ لبلبة في عيد ميلادها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 10:37 صباحا
انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. و«الهرم الذهبي» لـ لبلبة في عيد ميلادها
تكريم لبلبلة (الإنترنت)
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انطلقت، مساء الأحد، فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، والمخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

في البداية أعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته البالغة بعودته لرئاسة مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» بعد غياب سنوات طويلة، وشدد على أهمية المهرجان والدور الذي يقدمه لمحبي السينما.

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وقدمت الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي، وبدأت مراسمه بعرض الملصق الدعائي الرسمي، وبعدها عُرض فيديو «ميدلي» لأغاني الفنان الراحل سمير صبري تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وتحدث الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان عن علاقته بالراحل وذكرياتهما معًا، كما توجه بالشكر لجميع رعاة الدورة الـ44 من المهرجان.

وصعدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى جانب الفنان حسين فهمي على المسرح الكبير، لتُعلن افتتاح الدورة الـ44 لمهرجان «القاهرة السينمائي».

 كاملة أبوذكري
بعدها تم تكريم المخرجة كاملة أبوذكري، إذ حرصت الفنانة نيللي كريم على تقديم جائزة «فاتن حمامة للتميز» للمخرجة كاملة أبوذكري، خاصة أنها شريك أساسي في نجاح أعمالها الدرامية، وتوجهت المخرجة بالشكر لكل من ساندها خلال مشوارها الفني الذي بدأ وعمرها 16 عامًا، مؤكدة أن وقوفها على مسرح مهرجان «القاهرة السينمائي» وتكريمها أحد أحلامها في الحياة.

وصعد المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، على المسرح لتقديم المخرج المجري الكبير بيلا تار، وعرض فيلمًا قصيرًا يتضمن لمحات عديدة من حياته، وتحدث المخرج المجري، عن سعادته بتكريمه من «القاهرة السينمائي» الذي يعد أعرق مهرجان سينمائي في الشرق الأوسط.

تكريم لبلبة 
وأعلن الفنان حسين فهمي تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة وحصولها على جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، قائلًا إنها من الفنانات المتميزات منذ الصغر، وقدمت العديد من الأعمال التي مازالت راسخة في ذهن الجمهور، مشيرًا إلى أنها تستحق التكريم لأنها مازالت تعطي للفن حتى وقتنا هذا.

وصعدت الفنانة الكبيرة لبلبة على المسرح، وقالت إنها حلمت كثيرًا بتكريمها من «القاهرة السينمائي الدولي»، لأن والدتها كانت تتمنى أن تحصد جائزة، واحتفل بها حضور المهرجان بمناسبة عيد ميلادها.

وعبّرت المخرجة ناعومى كاواسي، رئيس لجنة التحكيم، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة 44 من المهرجان، وقالت إننا تغلبنا على عصر العزلة والانقطاع، وقدرنا أهمية التواصل العام، وأوضحت أنها متحمسة للقاء الثقافات فى مصر أرض التاريخ.

وعرض بعد انتهاء حفل الافتتاح، الفيلم الروائي الأميركي «آل فابلمان»، إخراج ستيفن سبيلبرج، وتدور أحداثه حول سامي فابلمان، الفتى الصغير الذي نشأ في أريزونا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ويكتشف سرًا خطيرًا عن عائلته، مما يؤدي به إلى اكتشاف قدرة الأفلام على إرشادنا إلى الحقيقة.

تكريم الراحل سمير صبري (خاص لـ بوابة الوسط)
تكريم الراحل سمير صبري (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنان حسين فهمي يفتتح المهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنان حسين فهمي يفتتح المهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنان حسين فهمي يفتتح المهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنان حسين فهمي يفتتح المهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)
حسين فهمي ونيللي كريم يكرمان كاملة أبو ذكري (خاص لـ بوابة الوسط)
حسين فهمي ونيللي كريم يكرمان كاملة أبو ذكري (خاص لـ بوابة الوسط)
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