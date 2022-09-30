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«الكون» تصدر «الصراع الليبي» للكاتبين خالد السحاتي وحسين القطوني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 02:25 مساء
«الكون» تصدر «الصراع الليبي» للكاتبين خالد السحاتي وحسين القطوني
صدور كتاب «الصراع الليبي – التفكيك البنيوي للسلطة وآفاق التسوية 2011-2021» (فيسبوك)
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ضمن منشورات مكتبة الكون، طرابلس – القاهرة، صدر للكاتبين خالد خميس السحاتي، وحسين يوسف القطوني، كتاب «الصراع الليبي – التفكيك البنيوي للسلطة وآفاق التسوية 2011-2021»، والذي يتناول فيه المؤلفان الصراع الذي تعيشه ليبيا.

وعن هذا الإصدار تقول الدار: «يأتي هذا الكتاب، الذي يتضمن مجموعة مساهمات حول الأزمة الليبية المعقدة، نشرت في عدد من الدوريات العلمية والمواقع الإلكترونية وغيرها، ورأينا أن جمعها في كتاب قد يكون مفيدا للقارئ الكريم، للاطلاع على تلك المساهمات، التي تحلل وتشخص ملامح المشهد الليبي الراهن، خلال الفترة الزمنية الممتدة من العام 2011م، إلى العام: 2021».

وحسب منشور الدار على «فيسبوك»، «قال المؤلفان في مقدمة كتابهما: تواجه الدولة الوطنية في ليبيا الجديدة بعد أكثر من عشر سنوات على سقوط نظام العقيد القذافي تحديات خطيرة، تتعلق بسلامة ذلك الكيان السياسي ذاته، وأمنه القومي».

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وأوضحا أن «هشاشة السلطات الانتقالية بعد الثورة وضعف المؤسسات الأمنية، وانتشار التشكيلات المحلية المسلحة (ذات التوجهات المختلفة)، والتأخر الواضح في صياغة دستور توافقي دائم للبلاد، ثم التنازع لاحقا على الشرعية السياسية والثروة النفطية ودخول التنظيمات الإرهابية المتطرفة على خط ذاك الصراع المعقد، ظلت على الأرجح أبرز عوامل التهديد للكيان الليبي في العقد الماضي، على النحو الذي دفع مجلس الأمن الدولي إلى اعتبار الحالة في ليبيا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في قراره (2213/ لسنة2015)».

الأزمة الليبية 
تابع السحاتي والقطوني في مقدمتهما: «ولذلك، تعد الأزمة الليبية من الأزمات ذات الطبيعة الممتدة، وأكثرها تعقيدا نتيجة المراحل التي مرت بها عقب سقوط نظام العقيد القذافي في 2011، وإخفاق الحلول السياسية التي تلت ذلك، وانتشار السلاح في البلاد، وفشل اتفاق الصخيرات الموقع العام 2015م، ويرجع فشل الحل السياسي إلى سببين أساسين، أولهما: فوضى وانتشار المليشيات المسلحة في الغرب الليبي، والسبب الآخر: التدخل الخارجي الدولي والإقليمي بهدف فرض الهيمنة علي المواقع الاستراتيجية من جانب، والاستحواذ على الثروات النفطية من جانب آخر».

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