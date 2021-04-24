«الكون» تنضم إلى اتحاد الناشرين العرب

أعلنت مكتبة الكون انضمامها رسميا إلى اتحاد الناشرين العرب، بعد استيفائها الشروط والمتطلبات واجتياز عملية التصويت بالاتحاد.

ونشرت صفحة المكتبة على «فيسبوك»، الخميس: «استكملت صباح اليوم مكتبة الكون للنشر والطباعة والتوزيع متطلبات الانضمام إلى اتحاد الناشرين العرب، وانتهى التصويت بقبول عضوية مكتبة الكون ضمن الاتحاد».

يذكر أنه سبق لمكتبة الكون الانضمام إلى اتحاد الناشرين الليبيين.

و«الكون» هي مكتبة ليبية لبيع وتوزيع الكتب، أسسها ويديرها فتحي بن عيسى، في القاهرة، وأصدرت الكثير من العناوين المهمة لعدد كبير من الأدباء والكتاب والمفكرين، وتشارك بصفة دوية في أكبر معارض الكتب في المنطقة العربية.

ومن إصداراتها «أيام القومية في ليبيا» لمؤلفه المؤرخ سالم الكبتي، و«تاريخ الاكتشافات الأخيرة في كيريني»، من تأليف ضابطي البحرية البريطانية روبيرت مردوخ سميث وأدوين أوغوستوس بورشير، وترجمة أستاذ التاريخ في الجامعة السنوسية الإسلامية في البيضاء، حسين الفقيه، و«رائدات ومتميزات ليبيات»، الذي أصدرته مكتبة الكون، في ذكرى ميلاد الصحفية والقاصة شريفة القيادي، ورواية «خليفة النمروذ» للروائي الليبي محمد فتحي مسعود.