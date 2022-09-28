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طرح «جينا» الأغنية الدعائية لـ«أشباح أوروبا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 04:34 مساء
طرح «جينا» الأغنية الدعائية لـ«أشباح أوروبا» (فيديو)
بوستر فيلم «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرحت، الثلاثاء، الأغنية الدعائية لفيلم «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي، والتي تحمل عنوان «جينا» والذي يقوم بغنائها ريشا كوستا وسمارة.

الأغنية جرى طرحها على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية كترويج للفيلم الذي يتم عرضه حاليا بجميع دور العرض السينمائية.

«جينا» من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكري، وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، وعلاقات عامة مصطفى مرتضى، وتوزيع شندي وخليل، ويتم طرح الفيديو كليب الأغنية على مشاهد من أحداث الفيلم الذي أخرجه محمد عبدالرحمن حماقي.

فيلم «أشباح أوروبا» بطولة كل من هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وأروى جودة، وبيومي فؤاد، وعباس أبوالحسن، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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