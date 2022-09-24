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بايدن يمنح إلتون جون وسامًا بعد حفل في البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 11:10 صباحا
بايدن يمنح إلتون جون وسامًا بعد حفل في البيت الأبيض
المغني البريطاني إلتون جون، البيت الأبيض، 23 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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بعدما رفض سابقًا دعوات عدة أرسلها له دونالد ترامب، أحيا المغني البريطاني إلتون جون، الجمعة، حفلة موسيقية في البيت الأبيض عقب دعوة تلقاها من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وعزف أسطورة البوب البريطاني (75 سنة) على البيانو في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض مرتديًا بزة سوداء لامعة وواضعًا نظارات برتقالية، تزامنًا مع إضاءة المقر الرئاسي الأميركي في الخلفية، وفق «فرانس برس».

وقال جون ممازحًا وهو يصعد على المسرح لتأدية أغنية «يور سونغ» (1970) «لا أعرف ماذا أقول، يا له من مكان متواضع». وأضاف «أحييت حفلات سابقة في أماكن جميلة، لكن هذا المكان هو ربما الأفضل بينها».

- إلتون جون يحيي حفلة في البيت الأبيض الجمعة

ودُعي إلى الحفلة نحو ألفي شخص، بمن فيهم نشطاء في مجال حقوق المثليين وممرضون ومدرسون وغيرهم. وقال البيت الأبيض في بيان إن الحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي وبطلة التنس السابقة والناشطة بيلي جين كينغ كانتا أيضًا بين الحاضرين. وقال بايدن «من المؤكد أن موسيقى إلتون جون غيرت حياتنا».

 مكافحة الإيدز 
وتحدث إلتون جون بدوره عن أهمية مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وشكر الولايات المتحدة على دورها في محاربته. وأوضح البيت الأبيض أن الهدف من حفلة الجمعة هو الاحتفاء بقدرة الموسيقى على التوحيد.

إلا أن أغنيتي «تايني دنسر» و«روكت مان» اللتين كانتا تُستخدمان في تجمعات دونالد ترامب، كانتا عندما أداهما إلتون الجون الجمعة بمثابة تذكير بالانقسامات العميقة داخل الحياة السياسية الأميركية.

وشكر المغني بايدن على الدعوة وأشاد كذلك بالرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش. وقال «أتمنى أن تصبح الولايات المتحدة قادرة على تجاوز الانقسامات السياسية».

وفي نهاية الحفلة، فاجأ الرئيس الأميركي إلتون جون بمنحه وسام العلوم الإنسانية الوطنية لتمكين الأشخاص من النضال للعدالة. وقال جون الذي بدا متأثرًا «لم أشعر يومًا بالدهشة لكنني متفاجئ اليوم».

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