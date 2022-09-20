إلتون جون يحيي حفلة في البيت الأبيض الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

يحيي المغني إلتون جون حفلة موسيقية، الجمعة، في البيت الأبيض «احتفاءً بقدرة الموسيقى على التوحيد والعلاج»، على ما أعلنت الرئاسة الأميركية في بيان.

وأشار البيان إلى أن بايدن وزوجته جيل يرغبان من خلال الحفلة في توجيه «تحية لحياة» أسطورة البوب البريطاني «وأعماله»، وفق «فرانس برس».

وسيدعو البيت الأبيض للحفلة «أولئك الذين يصنعون التاريخ يوميا»، وبينهم مدرسون ومقدمو رعاية وعاملون في الخطوط الأمامية وطلاب ونشطاء في مجال حقوق المثليين وأشخاص يسعون إلى تحسين الرعاية الصحية المرتبطة بالصحة النفسية.

وسيكون لكل من الرئيس وزوجته كلمة خلال الحفلة، على ما جاء في البيان.

ولإلتون جون الذي احتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين الربيع الماضي، أغانٍ حصدت شهرة عالمية من بينها «غودباي ييلوو بريك روود» و«يور سونغ» و«روكيت مان» و«كان يو فيل ذي لوف تونايت» وهو معروف بنشاطه على مستوى الجمعيات خصوصا تلك المعنية بمكافحة الإيدز.

وبيع أكثر من 300 مليون نسخة من ألبوماته في مختلف أنحاء العالم.