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اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 10:30 صباحا
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
تابوت أحد كبار رجال الدولة في عهد الفرعون رمسيس الثاني والذي اكتشف أخيرا في منطقة سقارة غرب القاهرة (أ ف ب)
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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الإثنين، اكتشاف تابوت أثري من الغرانيت الوردي يعود لأحد «كبار رجال الدولة» في عهد الملك الفرعوني رمسيس الثاني، أثناء حفريات لبعثة أثرية مصرية في منطقة سقارة غرب القاهرة.

وأفاد البيان بأن البعثة الأثرية المصرية التابعة لكلية الآثار بجامعة القاهرة «نجحت في الكشف عن تابوت من حجر الغرانيت الوردي للمدعو بتاح-إم-ويا، أحد كبار رجال الدولة في عهد الملك رمسيس الثاني»، وفق «فرانس برس».

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، بحسب البيان، أن أهمية هذا الكشف ترجع إلى «المناصب الهامة التي كان يشغلها صاحب التابوت، منها الكاتب الملكي، وكبير المشرفين على المواشي ورئيس الخزانة في معبد الملك رمسيس».

أشهر ملوك الدولة الفرعونية الحديثة
ورمسيس الثاني هو أشهر ملوك الدولة الفرعونية الحديثة، وحكم مصر في القرن الثاني عشر قبل الميلاد لنحو سبعة وستين عاما.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه «يوجد كسر بغطاء التابوت ما يشير إلى أن المقبرة قد سبق فتحها في عصور لاحقة للدفن، وتعرضها للسرقة».

- تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن «كنوز» أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصا منطقة سقارة حيث اكتشف أكثر من 150 تابوتا أثريا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.

وتأمل السلطات المصرية في افتتاح «المتحف المصري الكبير» بالقرب من أهرامات الجيزة خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفع لقطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري ويدر 10% من إجمالي الناتج القومي.

وتعرضت السياحة المصرية لضربات متتالية منذ بدء ما سمي «الربيع العربي» مطلع 2011 وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير ما أثر على وصول الزائرين الأجانب إلى مصر.

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