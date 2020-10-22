تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني

تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني (سكاي نيوز)

تعامدت أشعة الشمس، فجر الخميس، لمدة تصل إلى 20 دقيقة على الحجرة المعروفة بـ«قدس الأقداس» في معبد الفرعون رمسيس الثاني، وهو ما أثار إعجاب السياح والزوار المصريين.

وتُسجل هذه الظاهرة الفلكية مرتين كل عام، أولاهما في 22 أكتوبر، إيذانا ببدء موسم الفيضان والزراعة عند قدماء المصريين، أما الثانية ففي 20 من فبراير تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد.

وتوافد سياح أجانب وزوار مصريون إلى المعبد للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة، رغم الوقت المبكر لحدوثها، وتسللت أشعة الشمس داخل المعبد، لتصل إلى حجرة «قدس الأقداس» التي تبعد عن المدخل بنحو ستين مترا، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وأشعت الشمس بنورها على المنصة التي تحتضن تمثال رمسيس الثاني إلى جانب تمثال الآلهة رع حور أختي، وآمون، وبتاح.ولا تتعامد أشعة الشمس على وجه تمثال «بتاح» الذي كان القدماء المصريون يعتبرونه إله الظلام عند الفراعنة.

تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني (سكاي نيوز)

تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني (سكاي نيوز)