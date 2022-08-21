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العراق يستدعي سفيره في الأردن بعد صور جمعته وزوجته مع راغب علامة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 01:30 مساء
العراق يستدعي سفيره في الأردن بعد صور جمعته وزوجته مع راغب علامة
زوجة السفير العراقي تتوسط السفير العراقي، يمين، وراغب علامة (الإنترنت)
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أثارت صور أظهرت الفنان اللبناني راغب علامة بضيافة سفير العراق في الأردن وزوجته، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق الذي يعيش أزمة سياسية واجتماعية خانقة، ووصل الأمر ببغداد إلى استدعاء سفيرها من الأردن.

وعلق كثر على المفارقة المتعلقة بسوء الوضع الاجتماعي والسياسي في العراق الذي يعاني سكانه من البطالة والفقر ونقص الخدمات، في مقابل رفاهية يرون أن الطبقة السياسية تتمتع بها، وفق «فرانس برس».

واعتبر ناشطون عبر الإنترنت أن الصور «غير لائقة» بشخصية دبلوماسية، بينما انتقد البعض في المقابل الهجوم الذي تعرضت له زوجة السفير إثر تلك الصور في مجتمع لا يزال محافظا إلى حد كبير.

ونشر الفنان اللبناني راغب علامة، الجمعة، عبر حسابه على «تويتر» صورا جمعته مع السفير وزوجته. وكتب «شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة».

وتعليقا على الصور، كتب المستخدم عبدالله البياتي على «تويتر»، «السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري وزوجته يستقبلان الفنان اللبناني راغب علامة.. سؤالنا هنا إلى حيدر العذاري من أين لك هذا؟ من أين لك هذه الأموال؟».

كلمات نابية وشتائم
وعلق مغرد باسم «مسافر زاده العراق» بالقول «رسالة مفتوحة إلى السيد راغب علامة، العراقيون يقتلون، وآلاف منهم ينامون عراة في مخيمات في هذا الحر، ولا توجد حكومة أو قانون. هل سألت السفير من يتحمل مصاريف الاستضافة الكريمة والرائعة؟».

كما تعرّض البعض لزوجة السفير بكلمات نابية وشتائم بسبب ظهورها في الصور قريبة جدا من راغب علامة.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان بوقت متأخر، السبت، أنها استدعت سفيرها في الأردن حيدر العذاري إلى بغداد، بعد أن قالت في وقت سابق إنها تتابع «باهتمام ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صور تُعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية». وأضافت أنها «ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت وبما يعزّز قيم الدبلوماسية العراقية».

ويعاني العراق من أزمة سياسية واقتصادية حادة. وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب في العراق نحو 35%، وفق تقرير لمنظمة العمل الدولية في 2021، فيما حلّ العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.

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