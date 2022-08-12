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6 سنوات سجنا لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 04:39 مساء
6 سنوات سجنا لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا
ليدي غاغا في صورة تعود إلى العام 2014 بلوس أنجليس (أ ف ب)
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بعد الحكم على المُتهم الأول بالسجن أربع سنوات، حُكم في لوس أنجليس، الخميس، بالسجن ست سنوات على رجل ثان من المتهمين الثلاثة بمهاجمة موظف لدى ليدي غاغا لخطف كلابها.

وأقر لافاييت شون وايلي (28 عاما) بمشاركته في عملية السرقة، مشيرا إلى أنه أحد اطراف المجموعة التي أطلقت النار على راين فيشر أثناء قيامه في هوليوود بتنزيه كلاب ليدي غاغا الثلاثة من نوع البولدوغ الفرنسي في فبراير 2021، وفق «فرانس برس»

وأظهرت لقطات صورتها كاميرات المراقبة رجلين ينزلان من إحدى السيارات قرب الموظف، قبل إطلاق النار عليه وإصابته في صدره. ثم خطف الرجلان كلبين من الثلاثة هما كوجي وغوستاف وفرا تاركين راين فيشر ينزف على الأرض. أما الكلب الثالث الملقب «ميس إجا»، فهرب قبل أن يعود لاحقا إلى فيشر.

- توقيف خاطف كلاب ليدي غاغا بعد إطلاقه بالخطأ

وعرضت صاحبة أغنيتي «بوكر فايس» و«باد رومانس» مكافأة قدرها نصف مليون دولار لمن يتمكن من إعادة كلبيها لها.

وكانت امرأة أعادت للمغنية الكلبين مدعية أنها وجدتهما مقيدين على أحد الأعمدة قبل أن تقبض عليها الشرطة التي ذكرت أن المرأة كانت على علاقة مع والد أحد المشتبه فيهم.

وفي أبريل 2021، أُسقطت تهمتا محاولة القتل والسرقة في حق الرجال الثلاثة.

حكم سابق
ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع من إصدار حُكم في حق جايلين كيشون وايت (20 سنة)، وهو شريك لافاييت شون وايلي في عملية الخطف، بالسجن أربع سنوات بالإضافة إلى اعتقال جيمس هوارد جاكسون (19 سنة) بعدما أُطلق سراحه في 6 أبريل نتيجة خطأ إداري.

وأظهرت هذه القضية مدى أهمية كلاب البولدوغ الفرنسية لدى النجوم من جهة والمجرمين، الذين يستفيدون من صغر حجم هذا النوع وسعره المرتفع لبيعه في السوق السوداء من ناحية أخرى.

وتظهر ليدي غاغا تعلقا شديدا بكلابها التي غالبا ما ترافقها خلال المناسبات وتنشر لها المغنية صورا عبر مواقع التواصل.

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