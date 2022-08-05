توقيف خاطف كلاب ليدي غاغا بعد إطلاقه بالخطأ

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أربعة أشهر على إطلاقه بالخطأ، قبضت الشرطة الأميركية على رجل يشتبه في إطلاقه النار على موظف لدى ليدي غاغا، ليسرق كلاب النجمة الشهيرة.

وفي بيان نُشر، الأربعاء، أعلن المحققون التابعون لشرطة لوس أنجليس ووحدة المارشال الأميركية المسؤولة عن ملاحقة الفارين، أنهم ألقوا القبض على جيمس هاورد جاكسون في بالمدايل التي تقع على بعد ساعة من لوس أنجليس، وفق «فرانس برس».

وأطلق الشاب (19 عاما) في 6 أبريل نتيجة خطأ إداري، وعرضت وحدة المارشال ما يصل إلى خمسة آلاف دولار، مكافأة لمن يوفر لها أي معلومة قد تفضي إلى القبض على الشاب.

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ويُشتبه في أن هاورد جاكسون هو أحد أعضاء العصابة الثلاثة المتهمين بعملية خطف كلاب ليدي غاغا بعد إطلاقهم النار على الموظف راين فيشر الذي كان يتنزه برفقة كلاب البلولدوغ الفرنسية في هوليوود في فبراير 2021.

ويأتي توقيف هوارد جاكسون في وقت حُكم على أحد المشتبه بهم الآخرين ويُدعى جايلين كيشون وايت (20 عاما) بالسجن أربع سنوات في لوس أنجليس بعدما اعترف بأنه مذنب.

وأظهرت لقطات صورتها كاميرات المراقبة رجلين ينزلان من إحدى السيارات قرب الموظف قبل إطلاق النار عليه وإصابته في صدره. ثم خطف الرجلان كلبين من الثلاثة هما كوجي وغوستاف وفرا تاركين راين فيشر ينزف على الأرض. أما الكلب الثالث «ميس إجا»، فهرب قبل أن يعود لاحقا إلى فيشر.

مكافأة نصف مليون دولار

وعرضت صاحبة أغنيتي «بوكر فايس» و«باد رومانس» مكافأة قدرها نصف مليون دولار لمن يتمكن من إعادة كلبيها لها.

وكانت امرأة أعادت للمغنية الكلبين مدعية أنها وجدتهما مقيدين على أحد الأعمدة قبل أن تقبض عليها الشرطة التي ذكرت أن المرأة كانت على علاقة مع والد أحد المشتبه بهم.

وفي أبريل 2021، أُسقطت تهمتا محاولة القتل والسرقة في حق الرجال الثلاثة.

وأظهرت هذه القضية مدى أهمية كلاب البولدوغ الفرنسية لدى النجوم من جهة والمجرمين الذين يستفيدون من صغر حجم هذا النوع وسعره المرتفع لبيعه في السوق السوداء من ناحية أخرى.

وتظهر ليدي غاغا تعلقا شديدا بكلابها التي غالبا ما ترافقها خلال المناسبات وتنشر لها المغنية صورا عبر مواقع التواصل.