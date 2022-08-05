Atwasat

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الجمعة 05 أغسطس 2022, 04:57 مساء
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
من أعمال الفنان خيري الشريف (بوابة الوسط)
alwasat radio

يبني الفنان خيري الشريف عالمه الكاريكاتيري، متسلحا بصياغة تختزل مسيرة تجارب سالفة من فنون الإخراج والرسم والكتابة، وهي مكون نظري وعملي رئيس ساند عملية الاختمار والتراكم، ومنح نسق الأفكار نضارة وخصوبة دائمة، ارتكازا على إرث عراكه مع عالم الحدث والصورة (الصحافة).

لا تنغمس خطوط الفنان في المراوغة وإنما تتجه في نقدها للواقع بخط مستقيم ومسائلته بلا خجل، كما تنصهر كل الإلماحات الغامزة للخلل خدمةً لإبراقة ساخرة وهي تفصح عن تشريحها الباحث عن توصيف فني للحالة، ووضع إمضاء خاص لمعالجاتها عبر الفكرة والشخوص.

نفوذ خاطف
تحيلك مساحة المناورة لأعماله عن مكنون تحرر من عناصر المحيط، هذا التفريغ المتعمد لدائرة ممشى الريشة، يبقي المادة تحت فعل مجهري، طلبا لانتباه المتلقي، ورسم تشابك تفصيلي مع عناصرها، تلك إحدى معادلات المعالجة للفنان ورؤيته لبنية الخطوط وتقدير أثرها لدى الجمهور، وهو لا يعني تهميش النمط التقليدي لمكملات الصورة أو المشهد الساخر المتناسج مع محيطه، بل اختيار للذائقة كما يتمثل في المخيلة، وهو جزء من تقنيات الخصوصية كبصمة لتجلياته مع الألوان والريشة والأحداث، ومدارس الفن الساخر.

- «متعة السخرية».. كتاب يوثق تجربة الكاريكاتيري محمد الزواوي
خيري الشريف يشارك في المعرض العالمي للكاريكاتير

هذه الرؤية ظهرت كشرارة سؤال مستقبلي للفنان المشغول بنحت ملامح هويته الكاريكاتيرية وهي تواجه نفائس مدارس عمالقته (محمد الزواوي، محمد الشريف، محمد عبية)، ثلاثة مسارات لها نفوذها الخاطف وأسلوبها وخطوطها الخاصة، ترتسم علامة الاستفهام أمامه: كيف له التخلص من جاذبية المجرات الثلاث لتحقيق سطوع ذاتي، يتولد من كيمياء مازجة بين رذاذ الحبر وصهير جواني يتمظهر صورة على لسان الريشة؟

مواجهة أخرى
واقع الفنان لا يحفل كثيرا بمعطيات إنجاز الإجابة، حيث تنذر محليا الكتب ومجلات الرسم الخاصة بالكاريكاتير آنذاك، ويبقى الشغف بالوارد من خارج البلد حلم متواصل حتى وإن كان مجرد قصاصة من جريدة.

كانت الرحلة تنتظر مواجهة أخرى في موازاة فضاء المحلية وهي المدارس الإقليمية، حيث الرمزية في سورية ولبنان مشطورة بين ناجي العلي وعلي فريزات، وكذا الأسلوب الفكاهي المباشر في مصر، لكنه يتحرر في النهاية من عباءة الرواد وكذا رتوش النفس الإقليمي ناسجا عالمه الخاص، ذلك الانفكاك الذي ألمح إليه الزواوي معترفا بتحليق الشريف خارج مداره رافضا تقليده.

الطين والماء
تشكل حالة الذوبان في العمل الفني عند الشريف، انعطافه نفسية هائلة، يجسدها سديم فسيفساء النص البصري وهو يتمدد عبر لمساته في الكاريكاتير والرسم والنحت والخزف، حيث تتناوب في حضورها داخليا لديه حتى تنتشي المخيلة في لحظة فارقة بدفق إحداها، مثل متوالية روحية تسري في انتقالات تتجاور على ضفاف نثر خفي، يكشف أثر تعالقه مع هذه الأبعاد وقدرة كل منها احتواء كيانه الإبداعي كما لو كانت لغته الوحيدة.

تتناثر الأسئلة الضاجة بالصراخ مستمدة عنفوانها من عجين الطين والماء، وموسيقى الخطوط، فذاكرة الحبر أو الكربون تلتقط إشارات لشخوص ساخرة لكنها تنزاح مع سيلان ألوان تحاول الحصول على رسم تشكيلي مغاير، إلا أن موجة مزاج أخرى تدفعها إلى مصب نحتي يشاغل نموذجه القار في أعماق تصوراته، بحثا عن الفرادة والتجدد، هذه المحطات المتداخلة بطاقة تعريفية للمسارب المغذية لطقسه الفني الخاص وهو يعبر من ذاته إلى اللوحة والعكس.

الفنان خيري الشريف (بوابة الوسط)
الفنان خيري الشريف (بوابة الوسط)
من أعمال الفنان خيري الشريف (بوابة الوسط)
من أعمال الفنان خيري الشريف (بوابة الوسط)
من أعمال الفنان خيري الشريف (بوابة الوسط)
من أعمال الفنان خيري الشريف (بوابة الوسط)
من أعمال الفنان خيري الشريف (بوابة الوسط)
من أعمال الفنان خيري الشريف (بوابة الوسط)
من أعمال الفنان خيري الشريف (بوابة الوسط)
من أعمال الفنان خيري الشريف (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
السعودية تحقق فائضا بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من موازنتها

السعودية تحقق فائضا بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من موازنتها
لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن

لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن
هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟

هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة

إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة
ليبيا.. التورط والتدخل

ليبيا.. التورط والتدخل
هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)

هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية

مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»

«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
كراسات البوصيري عبد الله!

كراسات البوصيري عبد الله!
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)

الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
في ذكرى تأسيسها الـ60.. «رولينغ ستونز» تختتم جولتها الأوروبية ببرلين
في ذكرى تأسيسها الـ60.. «رولينغ ستونز» تختتم جولتها الأوروبية ...
مخرجا «باتغيرل» مصدومان بقرار عدم عرض الفيلم
مخرجا «باتغيرل» مصدومان بقرار عدم عرض الفيلم
بدء عرض «لاك» لجون لاستر المتهم بالتحرش الجنسي
بدء عرض «لاك» لجون لاستر المتهم بالتحرش الجنسي
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
تغريم كيفن سبايسي 31 مليون دولار تعويضا لمنتجي «هاوس أوف كاردز»
تغريم كيفن سبايسي 31 مليون دولار تعويضا لمنتجي «هاوس أوف كاردز»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي...
المزيد
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة...
توقيف خاطف كلاب ليدي غاغا بعد إطلاقه بالخطأ
توقيف خاطف كلاب ليدي غاغا بعد إطلاقه بالخطأ...
الثقافة العربية وتحديات العالم في محاضرة بمجمع اللغة
الثقافة العربية وتحديات العالم في محاضرة بمجمع اللغة...
تغريم كيفن سبايسي 31 مليون دولار تعويضا لمنتجي «هاوس أوف كاردز»
تغريم كيفن سبايسي 31 مليون دولار تعويضا لمنتجي «هاوس أوف ......
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط