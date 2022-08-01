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بعد 12 عاما.. أوركسترا «بارباس» تعود إلى «الحمامات الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 01:46 مساء
بعد 12 عاما.. أوركسترا «بارباس» تعود إلى «الحمامات الدولي»
من حفل أوركسترا «بارباس» بمهرجان «الحمامات الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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بعد غياب دام 12 سنة عن مهرجان «الحمامات الدولي»، عادت أوركسترا «بارباس»، الأحد، لتعانق جمهورها بروح الاحتفالية والحماس والحنين في سهرة غلبت عليها أجواء المتعة والرقص على إيقاعات مزيج موسيقي ثري ومنفتح على ثقافات شمال أفريقيا.

هذه الفرقة التي برزت في الدائرة الثامنة عشرة بباريس أواخر سنة 1995، ومنذ ذلك التاريخ لم تتردد في ابتكار خليط بين أنواع موسيقية مختلفة كالروك مع الجناوة والبلوز بالموسيقى الشعبية الجزائرية، انصهرت في تصور فني يستوعب التأثيرات الموسيقية لكل من ينضم إليها، وفقا لبيان.

تنويعات واختيارات موسيقية تناغمت فيها آلات الإيقاع مع القيثارة ونقرات الدربوكة، أجّجت حركة الجمهور الذي شارك الفرقة رقصاتها وصخبها خاصة مع الأغنية الشهيرة «باب الحديد».

كانت فرقة «بارباس» سخية مع جمهورها وفاجأته بعودة أخرى على الركح بعد ختام الحفل لترسّخ في نفوس الحاضرين أجواء البهجة والتجذر في التراث الجزائري من خلال أداء أغنية «دور بيها يا الشيباني» للفنان الجزائري الراحل سليم الهلالي.

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أوركسترا «بارباس» وهي على وشك الاحتفال بعيد ميلادها السابع والعشرين في شهر نوفمبر المقبل، أهدت جمهورها شحنات من الفرح والأمل والإقبال على الحياة، تاركة أثر البهجة في مدارج ركح مسرح الحمامات.

من حفل أوركسترا «بارباس» بمهرجان «الحمامات الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل أوركسترا «بارباس» بمهرجان «الحمامات الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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