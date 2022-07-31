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«هربة» عزيز الجبالي في مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 05:00 مساء
«هربة» عزيز الجبالي في مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس
الممثل الشاب عزيز الجبالي في عرضه المسرحي «هربة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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قدم الممثل الشاب عزيز الجبالي في سهرة جديدة من سهرات الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي»، السبت، عرض المونودراما المسرحي «هربة».

«هربة» انطلق في جولته الصيفية من مهرجان «الحمامات الدولي»، راوح فيها صاحبها بين الظاهر الهزلي والباطن المؤلم عبر تقمص 8 شخصيات من وحي الواقع المجتمعي بروح الدعابة والتطويع الركحي على مستوى التعبير الجسدي والاختيارات الضوئية والكتابة العميقة المنحلة في سيل الكوميديا والمحركة للتأويل عبر طيات نقد لاذع لسلوكيات شخصيات من صميم الراهن والتعامل الإنساني اليومي صلب المجتمع، وفقا لبيان.

وانطلاقا من رحلة البحث عن السعادة، الهدف المنشود في الحياة، يطرح عزيز الجبالي في شخصيات «هيكل» و«مهدي» و«سعاد» و«رؤوف»، وغيرها من الشخصيات التي تقمصها، نظرية استنباط كوكب شبيه بكوكب الأرض، لكنه لا يقبل أن يعيش فيه إلا ذوو القيمة الفكرية والعلمية، وعلى أعمدة هذا الخيال الفني الهزلي يتصاعد المسار الكوميدي لـ«هربة» بأداء مسترسل لقصة كل شخصية يعرّي عزيز الجبالي عُقدها معتمدًا أسلوبًا محكمًا للإضحاك دون الوقوع في التهريج أو النقل الهزل السطحي.

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تقديم عزيز الجبالي لمسرحيته «هربة» على ركح مسرح الحمامات العريق، سيكون له حتمًا أثره ووقعه الخاص على مسيرته الفنية، لا سيما أن عرضه كان أمام شبابيك مغلقة وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، التي اعتلت الركح في ختام العرض وشاركت عزيز الجبالي لحظات تأثره بنجاح عرضه، كان تأثرًا مشحونًا بالصدق والتلقائية وبدموع الفرح لممثل شاب بدا جليًا أنه يشق بخطى ثابتة وبثقة عالية درب النجاح والتميز.

تتواصل عروض الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي»، الأحد، مع عرض أوركسترا «بارباس».

الممثل الشاب عزيز الجبالي في عرضه المسرحي «هربة» (خاص لـ بوابة الوسط)
الممثل الشاب عزيز الجبالي في عرضه المسرحي «هربة» (خاص لـ بوابة الوسط)
الممثل الشاب عزيز الجبالي في عرضه المسرحي «هربة» (خاص لـ بوابة الوسط)
الممثل الشاب عزيز الجبالي في عرضه المسرحي «هربة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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