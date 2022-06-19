معرض يجمع رسائل تلقاها غارسيا ماركيز من شخصيات عالمية

القاهرة - بوابة الوسط

بخلاف الكولونيل الذي تتمحور عليه إحدى روايات غابرييل غارسيا ماركيز، كان الكاتب الكولومبي يتلقى رسائل كثيرة من مشاهير آخرين، من بينهم الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون والممثل والمخرج وودي آلن وسواهم، على ما يُظهر معرض يقام في المكسيك حيث أمضى «غابو» جزءًا كبيرًا من حياته.

وأتاح نجل ماركيز وحفيدته، منذ الخميس، للجمهور قراءة نحو 150 رسالة تلقاها الكاتب الكولومبي الذي توفي العام 2014، من بين مرسليها أيضًا الممثل الأميركي روبرت ردفورد والمخرج الألماني فيم فندرز وآخرون، وفق «فرانس برس».

واحتلت مكانة بارزة في المعرض الرسائل المتبادلة بين مؤلف كتاب «مئة عام من العزلة» والرئيس كلينتون والـ«ليدر ماكسيمو» كاسترو.

وقال نجل ماركيز الأصغر، غونزالو غارسيا بارشا، إن «اتصالات ودية كانت تربط غابو بالرجلين»، معتبرًا أن والده تولى «دور الموفِّق بينهما». وأضاف الابن، وهو فنان غرافيكي، أن «ثمة أدلة على أن غابو أقام اتصالًا بين رئيسي الدولتين في محاولة لتحسين علاقتهما، وهو موضوع ما زال راهنًا».

فيدل كاسترو

وحظرت الولايات المتحدة كل التبادلات التجارية مع الجزيرة الشيوعية منذ العام 1962. وتطالب دول أميركية لاتينية، وفي مقدمتها المكسيك، برفع الحظر الأميركي المفروض على هافانا.

وعلى ورقة يتصدرها شعار البيت الأبيض تعود إلى فبراير 1997، شكر كلينتون الذي كان أُعيد انتخابه لولاية ثانية في البيت الأبيض «العزيز غابرييل» على موقفه الإيجابي من عهده.

وكتب كلينتون رسالته بخط اليد كما فعل وودي آلن في بضع كلمات أرسلها من نيويورك وجاء فيها: «خطرت ببالي.. حظًا سعيدًا. وإذا احتجت إلي، في أي شيء، اتصل بي».

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أما رسائل فيدل كاسترو فكانت بمثابة تعبير عن الصداقة للكاتب الكولومبي الذي كانت له أيضًا علاقات مع قادة الديمقراطيات الأوروبية الاشتراكيين في تلك الحقبة كالفرنسي فرنسوا ميتران والإسباني فيليبي غونزاليس.

وكتب كاسترو لماركيز في إحدى الرسائل المؤرخة في أكتوبر 1987: «تلقيت كتابك.. آمل في ألا يمر وقت طويل قبل أن تعود إلى هنا. سيكون لدينا بلا شك الكثير ليقوله أحدنا للآخر.. أهنئك بولادة حفيدك وكذلك أهنئ الجدة والوالدين».

قراءة وإعجاب

وكان غارسيا ماركيز يتلقى أيضًا رسائل من أصدقائه الكتَّاب كالمكسيكي كارلوس فوينتيس الذي تمنى له عيدًا سعيدًا لمناسبة بلوغه الخامسة والثمانين في 6 مارس 2012، قائلًا له: «تصور أننا نعرف بعضنا منذ نصف قرن!».

وتكشف رسائل متبادلة مع فائز آخر بجائزة نوبل هو الشاعر التشيلي بابلو نيرودا صداقة أخرى طويلة الأمد. وجاء في رسالة حملت توقيع «بابلو»: «عزيزي غابي، قصة 12 يوليو ليست مزحة، سنفتتح حانة الحصان الأخضر». وأوضح الابن غونزالو غارسيا بارشا أن هذه الرسالة تتعلق بلقاء بين الصديقين في باريس العام 1972. ولاحظ أن «ثمة رابطًا بين كل هذه الرسائل.. إذ توحي بأن هؤلاء الأشخاص قرؤوا (مؤلفات) غابو، وليسوا كمن يراسل أحد المشاهير فحسب».

وينظم المعرض في إطار الذكرى الأربعين لنيل غابرييل غارسيا ماركيز جائزة نوبل للآداب العام 1982، ويقام في منزله القديم الذي حُوِّل مركزًا ثقافيًا أقامت فيه حفيدته إميليا غارسيا مزادًا علنيًا باعت خلاله بعضًا من ملابسه.

وأمضى غابرييل غارسيا ماركيز الذي يعتبر أبرز كاتب كولومبي في القرن العشرين جزءًا كبيرًا من حياته في المكسيك، حيث توفي في 17 أبريل 2014.