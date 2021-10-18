طرح ملابس غابرييل غارسيا ماركيز للبيع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 10:24 صباحا
غابرييل غارسيا ماركيز وزوجته مرسيدس بارشا في حافلة عند وصوله إلى مسقط راسه أراكاتاكا في كولومبيا في 30 مايو 2007 (أ ف ب)

أعلنت عائلة غابريل غارسيا ماركيز طرح 400 قطعة لباس وأكسسوار من خزانة الكاتب الراحل للبيع، اعتبارًا من الأربعاء، في مكسيكو.

ويقام هذا الحدث الذي يحمل عنوان «خزانة آل غارسيا ماركيز»، لمناسبة افتتاح «دار غابرييل غارسيا ماركيز الأدبية»، وهو مركز ثقافي في الدارة الواقعة في جنوب مكسيكو، حيث عاش مؤلف «مئة عام من العزلة» وكتب لسنوات طويلة، وفق «فرانس برس».

واختيرت القطع التي ستُطرح للبيع، بإشراف حفيدة الكاتب الحائز جائزة نوبل للآداب سنة 1982، إميليا غارسيا إليزوندو، التي ستتولى أيضًا إدارة المركز الثقافي المقرر افتتاحه قريبًا.

مصممون مفضلون
قالت غارسيا إليزوندو في بيان إن الكاتب الراحل «كانت له بزات محببة ومصممو أزياء مفضلون».

وأضافت: «لدينا أيضًا ملابس تحوي بعض المخلفات من حياته ككاتب. ثمة حقيبة مع قلم لبدي (ماركر) في أحد الجيوب كان يستخدمه لتوقيع إهداءات على كتبه، وأيضًا بقعة حبر».

كذلك تضم المجموعة حقائب من مادة التويد التي كان غارسيا ماركيز يهوى اقتناءها.

كما تشمل المجموعة مقتنيات لزوجته مرسيدس بارتشا، ستطرح للبيع أو للعرض، بينها الملابس التي كانت ترتديها حين تسلم زوجها جائزة نوبل للآداب سنة 1982.

وتنطلق عملية البيع في 20 أكتوبر وتشارك فيها مجموعة صغيرة من مئة مدعو من المقربين للعائلة، على ما ذكرت جريدة «إيل ميلينيو» المكسيكية.

وسيعود ريع المبيعات إلى مؤسسة تساعد أطفال مجموعات السكان الأصليين في جنوب المكسيك.

وتوفي الأديب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، أحد أبرز كتّاب تيار «الواقعية السحرية»، في 17 أبريل 2014 عن 87 عامًا في مكسيكو، حيث عاش جزءًا من حياته. وتوفيت زوجته في السن عينها في 15 أغسطس 2020.

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