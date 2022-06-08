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اتهام منتجة «توب غن» بانتهاكها حقوق الملكية الفكرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 04:02 مساء
اتهام منتجة «توب غن» بانتهاكها حقوق الملكية الفكرية
توم كروز يصل لحضور العرض العالمي الأول لفيلم «توب غن: مافريك» في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية في الرابع من مايو 2022 (أ ف ب)
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كشفت مستندات قضائية أن ورثة كاتب يستند فيلم «توب غَن» (1986) إلى أحد مقالاته، رفعوا دعوى على شركة «باراماونت بيكتشرز»، لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية.

وبعد 36 عاما على عرض «توب غَن»، وهو فيلم من بطولة توم كروز يستند إلى مقالة عنوانها «توب غانز» كتبها إيهود يوناي عام 1983، طرحت «باراماونت بيكتشرز» في أواخر مايو «توب غَن: مافريك»، وهو تتمة للعمل الأصلي، وفق «فرانس برس»، الأربعاء.

وحقق الفيلم الجديد من إنتاج شركتي «باراماونت بيكتشرز» و«سكايدانس ميديا»، نجاحا بارزا منذ بدء عرضه في صالات السينما، إذ أصبح بين الأفلام العشرة ذات المداخيل الأعلى المسجلة في الأسبوع الثاني لعرضها في الولايات المتحدة وكندا.

وكان «توب غَن: مافريك» عُرض في مهرجان كان السينمائي الذي تلقى توم كروز خلاله سعفة ذهبية فخرية.

وفي الدعوى المرفوعة أمام إحدى محاكم كاليفورنيا، قال شوش ويوفال يوناي، وهما أرملة الكاتب وابنه ويعيشان في إسرائيل، إنهما استعادا سنة 2020 حقوق الملكية الفكرية للقصة واتهما «باراماونت بيكتشرز» بـ«تجاهل ذلك عمدا».

على غرار الفيلم الأصلي
أشارت الدعوى إلى أن «شوش ويوفال يوناي يؤكدان أن تتمة +توب غَن+ استوحيت على غرار الفيلم الأصلي، من مقالة للكاتب، وهو ما تنفيه شركة الإنتاج».

ويسعيان للحصول على أمر قضائي يمنع «باراماونت بيكتشرز» من توزيع تتمة الفيلم بالإضافة إلى مطالبتهما بتعويض لم يُحددا قيمته.

وقالت شركة الإنتاج في بيان نشرته، الإثنين، وسائل إعلام عدة إن «لا أساس» لهذه الاتهامات، مضيفة «سندافع بقوة عن أنفسنا».

- شباك التذاكر: «توب غن» يحلق في الصدارة

وقوبل «توب غن: مافريك» باستحسان النقاد. ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت «مافريك» ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبا مهمته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

ويضم طاقم عمل الفيلم الذي أُرجئ عرضه سنتين بسبب الجائحة كلا من إد هاريس وجنيفر كونيلي ومايلز تيلر وجون هام، إضافة إلى مشاركة محدودة للممثل فال كيلمر الذي يؤدي دور «أيسمان»، وهي شخصية رئيسية في الجزء الأول.

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