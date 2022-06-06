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شباك التذاكر: «توب غن» يحلق في الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 11:33 صباحا
شباك التذاكر: «توب غن» يحلق في الصدارة
جنيفر كونيلي وتوم كروز في 18 مايو 2022 في فرنسا (أ ف ب)
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كشفت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» مواصلة «توب غن: مافريك» تربعه على عرش إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية، مع 86 مليون دولار.

وبذلك، بات هذا الفيلم، وهو تتمة «توب غن» الأساسي الذي حقق نجاحا واسعا قبل 36 عاما، بين الأفلام العشرة ذات المداخيل الأعلى المسجلة في الأسبوع الثاني لعرضها في الولايات المتحدة وكندا. وكان الفيلم حصد إيرادات بقيمة 151 مليون دولار في عطلة الأسبوع الأولى بعد طرحه، وفق «فرانس برس».

توب غن: مافريك
قوبل «توب غن: مافريك» باستحسان النقاد. ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت «مافريك» ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبا مهمته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية. ويضم طاقم العمل كلا من إد هاريس وجنيفر كونيلي ومايلز تيلر، إضافة إلى مشاركة محدودة للممثل فال كيلمر الذي برز في الفيلم الأساسي.

أما خارج أميركا الشمالية، فبلغت مداخيل الفيلم الذي أنتجته شركتا «باراماونت بيكتشرز» و»سكايدانس ميديا» 257 مليون دولار، وهو ما يشكل مؤشرا على استعادة هوليوود عافيتها بعد جائحة «كوفيد-19».

وبقي فيلم «دكتور سترينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس» في المرتبة الثانية، محققا في أسبوعه الخامس 9.2 مليون دولار في الفترة الممتدة بين الجمعة والأحد. أما على المستوى العالمي، فتجاوزت إيرادات هذا الفيلم الذي أنتجته استديوهات «مارفل» 750 مليون دولار منذ انطلاق عروضه.

وحل في المركز الثالث بإيرادات بلغت 4,5 ملايين دولار فيلم الرسوم المتحركة الجديد «بوب برغر» الذي تستند قصته إلى مسلسل تلفزيوني أميركي شهير تحمل العنوان نفسه عن مغامرات عائلة تملك مطعم هامبرغر.

وتقدم فيلم الرسوم المتحركة «ذي باد غايز» إلى المرتبة الرابعة مسجلا 3,3 ملايين دولار، مع حيواناته الخارجة عن القانون التي تجهد لكي تصبح لطيفة.

وفي المقابل، تراجع إلى المركز الخامس فيلم « داون تاون آبي 2: إيه نيو إيرا» مكتفيا بثلاثة ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:
6 - «إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس» (مليونا دولار)
7 - «سونيك ذي هيدجدوغ 2» (1.7 مليون دولار)
8 - «ذي لوست سيتي» (1.4 مليون دولار)
9- «كرايمز أوف ذي فيوتشر» (1.1 مليون دولار)
10- «ووتشر» (815 ألف دولار)

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