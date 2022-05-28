«لي بير» يقتنص جائزة «نظرة ما» في «كان»

القاهرة - بوابة الوسط

ذهبت جائزة «نظرة ما» (Un Certain Regard)، الجمعة، إلى فيلم «لي بير» الفرنسي للمخرجتين ليز أكوكا ورومان غيريه.

و«نظرة ما» هو قسم يندرج ضمن الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، ويتمحور على المواهب الجديدة، وفق «فرانس برس».

ويتناول الفيلم الذي اختارته لجنة التحكيم برئاسة الممثلة الإيطالية فاليريا غولينو، عملية اختيار ممثلين غير محترفين بين المراهقين في أحد أحياء مدينة بولونيه- سور-مير.

وتطلب الفيلم الذي يتأرجح بين الواقع والجانب الروائي عملًا طويلًا أجريت خلاله مقابلات مع مئات الأولاد.

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وسبق للمخرجتين ليز أكوكا ورومان غيريه أن عملتا في مجال اختيار ممثلين من بين الأطفال وتدريبهم، وساهمت تجربتهما في نجاح الفيلم. وأخرجتا مسلسلاً عبر الإنترنت بعنوان «تو بريفير» لصالح قناة «أرتيه».

من جهة أخرى، حاز فيلم «جويلاند» للمخرج صائم صادق، وهو أول عمل باكستاني يشارك في مهرجان كان، على جائزة لجنة التحكيم في قسم «نظرة ما».

وكانت جائزة أفضل إخراج من نصيب الروماني ألكسندرو بيلك عن فيلمه «مترونوم».

وتقاسم جائزة أفضل أداء تمثيلي كل من فيكي كريبس من لوكسمبورغ عن دور الامبراطورة سيسي الذي تولّته في فيلم «كورساج» وآدم بسة الذي يؤدي في فيلم «حرقة» دور علي، وهو تونسيّ شاب يعتاش من بيع البنزين المهرّب على حافة الطريق، وحصل الفيلم الفلسطيني «حمى البحر المتوسط» للمخرجة مها حاج على جائزة أفضل سيناريو.

من جهة أخرى، فاز «جويلاند» بجائزة «كوير بالم» التي استحدثت في العام 2010 على هامش المهرجان، وتكافئ فيلمًا معروضًا فيه يتناول مسائل تتعلق بالمثلية الجنسية.