Atwasat

اتفاقية تعاون بين ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية وإحدى الشركات المصرية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الخميس 26 مايو 2022, 05:01 مساء
اتفاقية تعاون بين ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية وإحدى الشركات المصرية
خلال توقيع اتفاقية التعاون بين ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية وممثل الشركة المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

وقع منسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية محمد بركة، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع شركة الصفاء لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الفنية بجمهورية مصر العربية، من خلال ممثلها ربيع قدري الشربيني.

توقيع الاتفاقية الذي شهده، خليل العريبي مدير إدارة المهرجانات والمناشط بديوان الوزارة، يأتي في إطار تفعيل النشاط الثقافي والفني وتبادل الزيارات بين ليبيا ومصر لتوثيق وتنشيط العلاقات الثقافية والفنية بين الفنانين والشعراء والأدباء وتتظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال الفنون المختلفة، وفقا لبيان.

ومن المتوقع أن يشهد الاتفاق تنظيم وإقامة حفلات فنية وعروض مسرحية وأمسيات شعرية في عدد من المدن الليبية بالمنطقة الشرقية، وكذلك مشاركة فنانين وشعراء وفرق فنية ليبية في هذه المهرجانات المزمع إقامتها، وتقديم عروض مسرحية وأمسيات شعرية في عدد من المدن المصرية بالمقابل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى

«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
التومي يقدم «البعد الثالث» بدار الفقيه
التومي يقدم «البعد الثالث» بدار الفقيه
«سترينجر ثينغز» يعود بموسم رابع «أكثر رعبا»
«سترينجر ثينغز» يعود بموسم رابع «أكثر رعبا»
كايت موس في شهادتها: جوني ديب لم يدفعني على الدرج
كايت موس في شهادتها: جوني ديب لم يدفعني على الدرج
فيلم كولومبي يحصد الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في «كان»
فيلم كولومبي يحصد الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في «كان»
إدانة كاتبة «كيف تقتلين زوجك» بتهمة قتل زوجها
إدانة كاتبة «كيف تقتلين زوجك» بتهمة قتل زوجها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
المزيد
اتفاقية تعاون بين ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية وإحدى الشركات المصرية
اتفاقية تعاون بين ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية وإحدى......
بعد أكثر من 3 آلاف حلقة.. توقف برنامج «ذي إلين دي جينيريس شو»
بعد أكثر من 3 آلاف حلقة.. توقف برنامج «ذي إلين دي جينيريس ......
انطلاق «بيروت للرقص المعاصر» تحت شعار «عصيان ثقافي»
انطلاق «بيروت للرقص المعاصر» تحت شعار «عصيان ثقافي»...
إدانة كاتبة «كيف تقتلين زوجك» بتهمة قتل زوجها
إدانة كاتبة «كيف تقتلين زوجك» بتهمة قتل زوجها...
فيلم كولومبي يحصد الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في «كان»
فيلم كولومبي يحصد الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في «كان»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط