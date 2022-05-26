اتفاقية تعاون بين ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية وإحدى الشركات المصرية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

وقع منسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية محمد بركة، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع شركة الصفاء لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الفنية بجمهورية مصر العربية، من خلال ممثلها ربيع قدري الشربيني.

توقيع الاتفاقية الذي شهده، خليل العريبي مدير إدارة المهرجانات والمناشط بديوان الوزارة، يأتي في إطار تفعيل النشاط الثقافي والفني وتبادل الزيارات بين ليبيا ومصر لتوثيق وتنشيط العلاقات الثقافية والفنية بين الفنانين والشعراء والأدباء وتتظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال الفنون المختلفة، وفقا لبيان.

ومن المتوقع أن يشهد الاتفاق تنظيم وإقامة حفلات فنية وعروض مسرحية وأمسيات شعرية في عدد من المدن الليبية بالمنطقة الشرقية، وكذلك مشاركة فنانين وشعراء وفرق فنية ليبية في هذه المهرجانات المزمع إقامتها، وتقديم عروض مسرحية وأمسيات شعرية في عدد من المدن المصرية بالمقابل.