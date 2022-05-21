ريهانا وإيساب روكي يرزقان بمولودهما الأول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن النجمة ريهانا وضعت مولودا، هو الأول لها من مغني الراب إيساب روكي.

ويأتي ذلك، بعد حمل نسفت خلاله المغنية قواعد الموضة الخاصة بملابس النساء الحوامل، حسب «فرانس برس».

وأشار موقع «تي إم زي» إلى أن مغنية «دياموندز» و«أمبريلا» التي اقتحمت أيضا عالم الموضة بنجاح، وضعت طفلها في 13 مايو في لوس أنجليس.

متحف متروبوليتان

تغيبت النجمة (34 عاما) عن حفلة «ميت غالا 2022» التي أقامها متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك في 2 مايو، وهو حدث يحرص مشاهير الموضة والفنون الأدائية عموما على المشاركة فيه.

وأكدت مجلة «بيبول» ولادة الطفل نقلا عن مصدر مقرب من الزوجين. وأوضح هذا المصدر أن الوالدين في المنزل مع طفلهما و«ريهانا بخير». وأضاف «إنهما متحمسان جدا لأن يكونا والدَين».

وتتكتم ريهانا منذ سنوات عن موعد إصدار ألبومها التالي الذي سيكون الأول لها منذ العام 2016.

وتأكدت العام 2021 بعد سنوات من الشائعات العلاقة بين مغني الراب والنجمة ريهانا التي أصبحت مليارديرة وأفادت من شهرتها لإطلاق علامات تجارية في مجال الموضة والملابس الداخلية ومستحضرات التجميل.

تحت الثلج

أعلنا في يناير أنهما ينتظران طفلا من خلال صور لريهانا تحت الثلج في حي هارلم النيويوركي، بدت فيها مرتدية سترة طويلة وردية فكت أزرار أسفلها كاشفة بطنها الذي تدلت عليها قلادة طويلة من المجوهرات.

وتسابق المصورون مذاك على التقاط صور لريهانا التي خضت أوساط الموضة بظهورها علنا بأزياء خفيفة تُظهر بطنها الآخذ في النمو، مستخدمة المجوهرات وحمالات الصدر المزينة بالترتر والتنانير القصيرة.

وكتبت مجلة «فوغ» أن ريهانا التي تصدرت غلاف عددها في مايو «غيرت شيئا عميقا في الموضة من خلال إعادتها صوغ قواعد ملابس الأمومة بمفردها».

وقالت الفنانة للمجلة «أتمنى أن نكون استطعنا إعادة تحديد ما يعتبر لائقا للحوامل». وأضافت «جسمي يفعل أشياء مذهلة في الوقت الراهن، ولن أخجل من ذلك»، وفق «فرانس برس».

وليست ريهانا أولى النجمات الأميركيات الشهيرات اللواتي يُبرزن بطونهن خلال الحمل، إذ سبقتها ديمي مور التي ظهرت على غلاف «فانيتي فير» في العام 1991 في صورة شكلت مفاجأة كبيرة في ذلك الوقت.

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وتلت ذلك صور رائعة خلال الحمل لكل من بريتني سبيرز وسيندي كروفورد وسيرينا وليامس. كذلك أعلنت النجمة بيونسيه أنها حامل بتوأم من خلال منشور مدروس جدا على إنستغرام مليء بالمراجع الفنية مثل لوحة «ولادة فينوس» للرسام بوتيتشيلي. لكن ظهور ريهانا بملابس موحية كان مدروسا أقل، وأكثر تواترأ بكثير.

وقالت لموقع «ريفاينري 29» في فبراير «عندما تحمل النساء، يميل المجتمع إلى جعل الأمر يبدو وكأن المرأة تختبئ وتخفي جانبها المثير».

وأضافت «لا أؤمن بهذا الهراء (...) «لذلك أنا أجرب أمورا لم أكن ربما لأتجرأ على تجربتها قبل أن أحمل».