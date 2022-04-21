Atwasat

توقيف المغني الأميركي أساب روكي بسبب إطلاق نار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 10:46 صباحا
توقيف المغني الأميركي أساب روكي بسبب إطلاق نار
مغني الراب الأميركي أساب روكي في نيويورك، 12 سبتمبر 2019 (أ ف ب)
alwasat radio

أوقف مغني الراب الأميركي أساب روكي، شريك حياة المغنية ريهانا، الأربعاء، في مطار لوس أنجليس للاشتباه بضلوعه في إطلاق نار في نوفمبر الفائت، على ما أعلنت الشرطة.

وأوقفت شرطة لوس أنجليس المغني، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، إثر «مشادة بين اثنين من المعارف» في السادس من نوفمبر 2021 بهوليوود، أطلق خلالها المشتبه به النار «بواسطة مسدس على الضحية»، وفق «فرانس برس».

وأشار موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير إلى أن المغني البالغ 33 عاما أوقف لدى نزوله من طائرة خاصة آتية من بربادوس موطن شريكته ريهانا الحامل بطفل منه.

ولم تكشف الشرطة هوية ضحية إطلاق النار الذي أصيب بجروح طفيفة. لكنها عرفت لاحقا عن المشتبه به الذي توارى مع رجلين آخرين، بأنه راكيم مايرز.

ولم يرد محامي مغني الراب فورا على اتصالات وكالة «فرانس برس».

وتم تأكيد العلاقة بين مغني الراب والنجمة ريهانا صاحبة الأغنيات الضاربة الكثيرة وسيدة الأعمال الناجحة في مجال الموضة ومستحضرات التجميل، العام الماضي بعد سنوات من التكهنات.

وكان حُكم على أساب روكي في أغسطس 2019 بالسجن مع وقف التنفيذ على خلفية أعمال عنف إثر عراك في أحد شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «كتب ليبية» (9)

برنامج «كتب ليبية» (9)
خلونا نحلموا (الحلقة 9)

خلونا نحلموا (الحلقة 9)
مسلسل «شن الحكاية» (9)

مسلسل «شن الحكاية» (9)
مسلسل «هذا هو» (8)

مسلسل «هذا هو» (8)
الكاسا (الحلقة 6)

الكاسا (الحلقة 6)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)
محمد صلاح يدافع عن نفسه بعد تصريحاته ضد مانشستر يونايتد

محمد صلاح يدافع عن نفسه بعد تصريحاته ضد مانشستر يونايتد
برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»

روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن

«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
رحيل «أسطورة» الموسيقى الكلاسيكية الروماني رادو لوبو
رحيل «أسطورة» الموسيقى الكلاسيكية الروماني رادو لوبو
انطلاق مسابقة «النخبة» لحفظ القرآن الكريم في بنغازي
انطلاق مسابقة «النخبة» لحفظ القرآن الكريم في بنغازي
أفلام من تونس ولبنان بـ«أسبوعي المخرجين» خلال «كان»
أفلام من تونس ولبنان بـ«أسبوعي المخرجين» خلال «كان»
إيران تسعى إلى استعادة آثارها المنهوبة
إيران تسعى إلى استعادة آثارها المنهوبة
جوني ديب ينفي الاتهامات «الكريهة» بتعنيف أمبير هيرد
جوني ديب ينفي الاتهامات «الكريهة» بتعنيف أمبير هيرد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ......
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث...
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
المزيد
توقيف المغني الأميركي أساب روكي بسبب إطلاق نار
توقيف المغني الأميركي أساب روكي بسبب إطلاق نار...
«نتفليكس» تخسر مشتركين للمرة الأولى منذ عقد
«نتفليكس» تخسر مشتركين للمرة الأولى منذ عقد...
«جنيفر لوبيز» وأفلام عن الحقوق المدنية ضمن مهرجان «ترايبيكا»
«جنيفر لوبيز» وأفلام عن الحقوق المدنية ضمن مهرجان «ترايبيكا»...
جوني ديب ينفي الاتهامات «الكريهة» بتعنيف أمبير هيرد
جوني ديب ينفي الاتهامات «الكريهة» بتعنيف أمبير هيرد...
إيران تسعى إلى استعادة آثارها المنهوبة
إيران تسعى إلى استعادة آثارها المنهوبة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط