Atwasat

ملياردير ياباني يبيع لوحة لباسكيا مقابل 85 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 10:06 صباحا
ملياردير ياباني يبيع لوحة لباسكيا مقابل 85 مليون دولار
لوحة ضخمة لجان ميشال باسكيا في نيويورك، 18 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

باع الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا المولع بجمع الأعمال الفنية والذي سافر أخيرًا في رحلة سياحية إلى الفضاء، الأربعاء، في نيويورك لوحة ضخمة للأميركي جان ميشال باسكيا بمقابل 85 مليون دولار.

وخلال المزاد العلني في مانهاتن، باعت دار «فيليبس» لوحة «أنتايتلد» التي رسمها الفنان المنتمي إلى تيار التعبيرية الجديدة في العام 1982. وتوفي باسكيا عن سن 27 عامًا، وفق «فرانس برس».

- يوساكو مايزاوا العائد من الفضاء يشعر بـ«تقدير أكبر» للأرض
ملياردير ياباني يعتزم طرح لوحة لباسكيا للبيع في مزاد

وأعلن مايزاوا مطلع مارس الفائت نيته أن يبيع في مزاد هذه اللوحة الضخمة التي اشتراها في مقابل 57.3 مليون دولار. وهو حقق تاليًا ربحًا قدره 27.7 مليون دولار.

وحطّم الملياردير الياباني في مايو 2017 رقمًا قياسيًا بعدما اشترى لوحة أخرى لباسكيا في مقابل 110.5 مليون دولار خلال مزاد لدار «سوذبيز». وأصبح هذا العمل حينها من بين عشرة أعمال بيعت في المزادات بأكثر من مئة مليون دولار.

أول سائح فضاء
ومايزاوا البالغ 46 عامًا هو مؤسس أكبر موقع لبيع الملابس والأكسسوارات عبر الإنترنت في اليابان «زوزوتاون».

وقال الملياردير في مارس إن السنوات الست التي امتلك فيها اللوحة مثلت «شرفًا كبيرًا» له، لكن الفن «ينبغي مشاركته ليصبح جزءًا من حياة كل شخص».

وتصدر مايزاوا عناوين الصحف في ديسمبر بعدما أصبح أول سائح فضاء ياباني يزور محطة الفضاء الدولية ضمن رحلة نظّمتها وكالة الفضاء الروسية.

وكلفت رحلته حوالي عشرة مليارات ين (87 مليون دولار)، ويخطط للقيام برحلة حول القمر تنظمها شركة «سبايس إكس» التي يمتلكها إيلون ماسك.

ويمتلك مايزاوا كذلك أعمالًا لبابلو بيكاسو وروي ليشتنشتاين وأندي وارهول وجيف كونز، ويقول إنه «جامع عادي» للفن المعاصر يشتري اللوحات استنادًا إلى حدسه.

سوق الفنون
وقال لوكالة «فرانس برس» العام 2017 «أشتري أعمالًا أجدها جميلة وهذا كل ما في الأمر».

وتسجل سوق الفنون أداءً جيدًا حاليًا في نيويورك. وانطلق موسم مزادات الربيع في التاسع من مايو الجاري لدى دار «كريستيز» التي باعت رسم بورتريه لمارلين مونرو من توقيع أندي وارهول في مقابل 195 مليون دولار، ما جعل هذا العمل الأغلى من بين أعمال القرن العشرين المباعة في تاريخ المزادات.

كذلك باعت منافستها دار «سوذبيز» في مقابل 922 مليون دولار أعمالًا من مجموعة ماكلو، وهي «أغلى مجموعة في تاريخ المزادات» وبيعت على دفعتين بين نوفمبر والإثنين الفائت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا
الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة

الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة

إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة
المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر

المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر
مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في عداد الآثار

مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في ...
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
مأساة النيهوم (5/5)

مأساة النيهوم (5/5)
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)
صاحبة كتاب «كيف تقتلين زوجك» تحاكم بتهمة قتل زوجها
صاحبة كتاب «كيف تقتلين زوجك» تحاكم بتهمة قتل زوجها
ويتني هانريكيز: شهدت شجارا عنيفا بين شقيقتي وجوني ديب
ويتني هانريكيز: شهدت شجارا عنيفا بين شقيقتي وجوني ديب
بيع رسم لميكيلانغيلو بسعر قياسي في مزاد
بيع رسم لميكيلانغيلو بسعر قياسي في مزاد
بيع غيتار كان وراء حل فرقة «أويسس» في مزاد
بيع غيتار كان وراء حل فرقة «أويسس» في مزاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه...
المزيد
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عامًا
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عامًا...
كرازة.. سيرة القرية والكاميرا والصحافة
كرازة.. سيرة القرية والكاميرا والصحافة...
ملياردير ياباني يبيع لوحة لباسكيا مقابل 85 مليون دولار
ملياردير ياباني يبيع لوحة لباسكيا مقابل 85 مليون دولار...
بيع غيتار كان وراء حل فرقة «أويسس» في مزاد
بيع غيتار كان وراء حل فرقة «أويسس» في مزاد...
بيع رسم لميكيلانغيلو بسعر قياسي في مزاد
بيع رسم لميكيلانغيلو بسعر قياسي في مزاد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط