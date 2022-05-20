ملياردير ياباني يبيع لوحة لباسكيا مقابل 85 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

باع الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا المولع بجمع الأعمال الفنية والذي سافر أخيرًا في رحلة سياحية إلى الفضاء، الأربعاء، في نيويورك لوحة ضخمة للأميركي جان ميشال باسكيا بمقابل 85 مليون دولار.

وخلال المزاد العلني في مانهاتن، باعت دار «فيليبس» لوحة «أنتايتلد» التي رسمها الفنان المنتمي إلى تيار التعبيرية الجديدة في العام 1982. وتوفي باسكيا عن سن 27 عامًا، وفق «فرانس برس».

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وأعلن مايزاوا مطلع مارس الفائت نيته أن يبيع في مزاد هذه اللوحة الضخمة التي اشتراها في مقابل 57.3 مليون دولار. وهو حقق تاليًا ربحًا قدره 27.7 مليون دولار.

وحطّم الملياردير الياباني في مايو 2017 رقمًا قياسيًا بعدما اشترى لوحة أخرى لباسكيا في مقابل 110.5 مليون دولار خلال مزاد لدار «سوذبيز». وأصبح هذا العمل حينها من بين عشرة أعمال بيعت في المزادات بأكثر من مئة مليون دولار.

أول سائح فضاء

ومايزاوا البالغ 46 عامًا هو مؤسس أكبر موقع لبيع الملابس والأكسسوارات عبر الإنترنت في اليابان «زوزوتاون».

وقال الملياردير في مارس إن السنوات الست التي امتلك فيها اللوحة مثلت «شرفًا كبيرًا» له، لكن الفن «ينبغي مشاركته ليصبح جزءًا من حياة كل شخص».

وتصدر مايزاوا عناوين الصحف في ديسمبر بعدما أصبح أول سائح فضاء ياباني يزور محطة الفضاء الدولية ضمن رحلة نظّمتها وكالة الفضاء الروسية.

وكلفت رحلته حوالي عشرة مليارات ين (87 مليون دولار)، ويخطط للقيام برحلة حول القمر تنظمها شركة «سبايس إكس» التي يمتلكها إيلون ماسك.

ويمتلك مايزاوا كذلك أعمالًا لبابلو بيكاسو وروي ليشتنشتاين وأندي وارهول وجيف كونز، ويقول إنه «جامع عادي» للفن المعاصر يشتري اللوحات استنادًا إلى حدسه.

سوق الفنون

وقال لوكالة «فرانس برس» العام 2017 «أشتري أعمالًا أجدها جميلة وهذا كل ما في الأمر».

وتسجل سوق الفنون أداءً جيدًا حاليًا في نيويورك. وانطلق موسم مزادات الربيع في التاسع من مايو الجاري لدى دار «كريستيز» التي باعت رسم بورتريه لمارلين مونرو من توقيع أندي وارهول في مقابل 195 مليون دولار، ما جعل هذا العمل الأغلى من بين أعمال القرن العشرين المباعة في تاريخ المزادات.

كذلك باعت منافستها دار «سوذبيز» في مقابل 922 مليون دولار أعمالًا من مجموعة ماكلو، وهي «أغلى مجموعة في تاريخ المزادات» وبيعت على دفعتين بين نوفمبر والإثنين الفائت.