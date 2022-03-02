ملياردير ياباني يعتزم طرح لوحة لباسكيا للبيع في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، الذي أمضى في ديسمبر 12 يوما في محطة الفضاء الدولية، طرح لوحة شهيرة لباسكيا للبيع مقابل سبعين مليون دولار، آملا بالتالي في أن يحقق ربحا بقيمة 13 مليون دولار.

وأعلنت دار «فيليبس» للمزادات في بيان نُشر، الإثنين، في نيويورك أن لوحة «أنتايتلد» الفنية للفنان جان ميشيل باسكيا التي يعود تاريخها إلى العام 1982 ستُباع في 18 مايو بسعر قدر بنحو 70 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وتتيح عملية البيع لمايزاوا تحقيق ربح كبير من اللوحة الضخمة التي اشتراها العام 2016 مقابل 57.3 مليون دولار. وحطم الملياردير الياباني في العام التالي رقما قياسيا بعدما اشترى لوحة أخرى لباسكيا مقابل 110,5 ملايين دولار.

ومايزاوا (46 عاما) هو مؤسس أكبر موقع لبيع الملابس والإكسسوارات عبر الإنترنت في اليابان «زوزوتاون».

ونقل بيان دار «فيليبس» عن الملياردير قوله إن السنوات الست التي امتلك فيها اللوحة مثلت «شرفا كبيرا» له، لكن الفن «ينبغي مشاركته ليصبح جزءا من حياة كل شخص».

وأوضح البيان أن لوحة باسكيا ستجول دول عدة وستُعرض في لندن ولوس أنجليس وتايبيه قبل طرحها في المزاد.

وتصدر مايزاوا عناوين الصحف في ديسمبر بعدما أصبح أول سائح فضاء ياباني يزور محطة الفضاء الدولية على متن رحلة نظمتها وكالة الفضاء الروسية.

وكلفت رحلته نحو عشرة مليارات ين (87 مليون دولار)، ويخطط للقيام برحلة حول القمر تنظمها شركة «سبايس إكس» التي يمتلكها إيلون ماسك.

ويمتلك مايزاوا كذلك أعمالا لبابلو بيكاسو وروي ليشتنشتاين وأندي وارهول وجيف كونز، يقول إنه «جامع عادي» للفن المعاصر يشتري اللوحات استنادا إلى حدسه.

وقال لوكالة «فرانس برس» العام 2017 «أشتري أعمالا أجدها جميلة وهذا كل ما في الأمر».