Atwasat

ملياردير ياباني يعتزم طرح لوحة لباسكيا للبيع في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 01:15 مساء
ملياردير ياباني يعتزم طرح لوحة لباسكيا للبيع في مزاد
الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا في طوكيو، 7 يناير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يعتزم الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، الذي أمضى في ديسمبر 12 يوما في محطة الفضاء الدولية، طرح لوحة شهيرة لباسكيا للبيع مقابل سبعين مليون دولار، آملا بالتالي في أن يحقق ربحا بقيمة 13 مليون دولار.

وأعلنت دار «فيليبس» للمزادات في بيان نُشر، الإثنين، في نيويورك أن لوحة «أنتايتلد» الفنية للفنان جان ميشيل باسكيا التي يعود تاريخها إلى العام 1982 ستُباع في 18 مايو بسعر قدر بنحو 70 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وتتيح عملية البيع لمايزاوا تحقيق ربح كبير من اللوحة الضخمة التي اشتراها العام 2016 مقابل 57.3 مليون دولار. وحطم الملياردير الياباني في العام التالي رقما قياسيا بعدما اشترى لوحة أخرى لباسكيا مقابل 110,5 ملايين دولار.

ومايزاوا (46 عاما) هو مؤسس أكبر موقع لبيع الملابس والإكسسوارات عبر الإنترنت في اليابان «زوزوتاون».

ونقل بيان دار «فيليبس» عن الملياردير قوله إن السنوات الست التي امتلك فيها اللوحة مثلت «شرفا كبيرا» له، لكن الفن «ينبغي مشاركته ليصبح جزءا من حياة كل شخص».

وأوضح البيان أن لوحة باسكيا ستجول دول عدة وستُعرض في لندن ولوس أنجليس وتايبيه قبل طرحها في المزاد.

وتصدر مايزاوا عناوين الصحف في ديسمبر بعدما أصبح أول سائح فضاء ياباني يزور محطة الفضاء الدولية على متن رحلة نظمتها وكالة الفضاء الروسية.

وكلفت رحلته نحو عشرة مليارات ين (87 مليون دولار)، ويخطط للقيام برحلة حول القمر تنظمها شركة «سبايس إكس» التي يمتلكها إيلون ماسك.

ويمتلك مايزاوا كذلك أعمالا لبابلو بيكاسو وروي ليشتنشتاين وأندي وارهول وجيف كونز، يقول إنه «جامع عادي» للفن المعاصر يشتري اللوحات استنادا إلى حدسه.

وقال لوكالة «فرانس برس» العام 2017 «أشتري أعمالا أجدها جميلة وهذا كل ما في الأمر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا

المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية

شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية
تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا

تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا
فخار لا يكسر بعضه

فخار لا يكسر بعضه
كاركاتير خيري - المربوعة!

كاركاتير خيري - المربوعة!
بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني

بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال

حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام ...
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا

تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
23- الوجه الآخر للقمر

23- الوجه الآخر للقمر
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية

إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
«زميطة!»

«زميطة!»
«OCCRP» لمكافحة الجريمة المنظمة: شبكة فساد في عهد القذافي حولت عشرات الملايين لبنك سويسري

«OCCRP» لمكافحة الجريمة المنظمة: شبكة فساد في عهد القذافي حولت عشرات الملايين ...
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ديزني» تعلق طرح أفلامها بدور السينما في روسيا
«ديزني» تعلق طرح أفلامها بدور السينما في روسيا
المغربية ميا تطرح أغنيتها «آه يا ليل» (فيديو)
المغربية ميا تطرح أغنيتها «آه يا ليل» (فيديو)
بنديكت كامبرباتش يدشن نجمته على رصيف الفن بهوليوود
بنديكت كامبرباتش يدشن نجمته على رصيف الفن بهوليوود
أوركسترا ميونيخ تستغني عن المايسترو الروسي فاليري غيرغييف المؤيد لبوتين
أوركسترا ميونيخ تستغني عن المايسترو الروسي فاليري غيرغييف المؤيد ...
دوبارديو القريب من بوتين يدعو إلى «وقف السلاح والتفاوض»
دوبارديو القريب من بوتين يدعو إلى «وقف السلاح والتفاوض»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية...
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها...
4 مخرجين يكشفون تفاصيل أعمالهم في «الإسكندرية للفيلم القصير»
4 مخرجين يكشفون تفاصيل أعمالهم في «الإسكندرية للفيلم القصير»...
«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»
«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»...
المزيد
تفاصيل الدورة الجديدة لـ«الإسماعيلية السينمائي»
تفاصيل الدورة الجديدة لـ«الإسماعيلية السينمائي»...
ملياردير ياباني يعتزم طرح لوحة لباسكيا للبيع في مزاد
ملياردير ياباني يعتزم طرح لوحة لباسكيا للبيع في مزاد...
ريم مصطفى تبدأ تصوير «دوبامين» في التجمع
ريم مصطفى تبدأ تصوير «دوبامين» في التجمع...
دوبارديو القريب من بوتين يدعو إلى «وقف السلاح والتفاوض»
دوبارديو القريب من بوتين يدعو إلى «وقف السلاح والتفاوض»...
أوركسترا ميونيخ تستغني عن المايسترو الروسي فاليري غيرغييف المؤيد لبوتين
أوركسترا ميونيخ تستغني عن المايسترو الروسي فاليري غيرغييف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط