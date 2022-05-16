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«هاملت بالمقلوب» تعود لمسرح السلام بالقاهرة الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 11:47 صباحا
«هاملت بالمقلوب» تعود لمسرح السلام بالقاهرة الخميس
مشهد من العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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استأنف فريق عمل مسرحية «هاملت بالمقلوب» بروفاته من أجل الاستعداد للعرض من جديد بدءا من الخميس.

وأشار الفنان محسن منصور مدير فرقة «المسرح الحديث» بالبيت الفني للمسرح المصري إلى أن العرض حقق نجاحا كبيرا عند افتتاحه في شهر مارس الماضي، كما تم إقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة.

وأضاف منصور أن العرض استطاع تحقيق معادلة صعبة، حيث نال إشادات نقدية كبيرة جدا من المتخصصين وغير المتخصصين من مصر وخارجها، بجانب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الموسم الأول في عدد الحضور، وفقا لبيان.

ويقول مخرج العرض مازن الغرباوي إن من ضمن نجاحات العرض هو إقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، لمواد يقوم بتدريسها أساتذة كبار لهم كل التقدير والاحترام، هذه الجامعات هي حلوان - مادة المسرح وقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، والأكاديمية البحرية، جامعة بدر، قسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات، ودبلوم الدراسات عليا - مادة اتجاهات التجريب، ومادة تحليل عروض بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، مادة تصميم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مادتا إضاءة ودراسات في الإضاءة بقسم التمثيل دراسات عليا، مادة إدارة مسرح بدبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة القاهرة، مادة تصميم وإضاءة بقسم المسرح - كلية الآداب جامعة حلوان، مادة تصميمات بالمستوي الثالث، قسم ديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، مادتي تقنيات العرض المسرحي وحلقات البحث بدبلوم النقد الفني بقسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد.

«هاملت بالمقلوب» تعرض على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني (وسط القاهرة)، وهي بطولة عمرو القاضي، وخالد محمود، وأيمن الشيوي، وسمر جابر، ونهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، ومن إخراج مازن الغرباوي.

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