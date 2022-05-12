جين جيون تتحدث لـ«قافلة بين سينمائيات» عن 8 سنوات في التبت

القاهرة - بوابة الوسط

تتحدث المخرجة الكورية الجنوبية جين جيون عن تفاصيل ثماني سنوات من تصوير فيلمها التسجيلي «أن أصبح من كنتُ في الماضي» في التبت، حيث تتبع رحلة بطل فيلمها بحثًا عن حياته السابقة، وذلك من خلال لقاء مسجل تديره المخرجة السويسرية الفرنسية دومينيك مارجو، ويذاع في السابعة مساء الخميس، على موقع «قافلة بين سينمائيات».

ويتواصل عرض «أن أصبح من كنتُ في الماضي» ضمن برنامج «كارت بلانش» الذي تنظمه «قافلة بين سينمائيات»، طوال أسبوع منذ الخميس الماضي، وحتى منتصف الليلة بتوقيت القاهرة. يمكن مشاهدة الفيلم من هنا.

وتقول المخرجة دومينيك مارجو عن سبب اختيارها للفيلم للعرض خلال شهر مايو «إن هذا الفيلم الرائع يمثل أيضًا تجربة مشاهدة فريدة، من خلال إيقاعه وأسلوب سرده والمشاهد الفاتنة لمرتفعات شمال الهند»، وفقا لبيان.

فازت أفلام دومينيك مارجو الوثائقية بالعديد من الجوائز، وصاحبت لسنوات كفنانة ضوء وفيديو سيرك الروك الفرنسي Archaos، وذلك في نهاية دورة تدريبية مدتها خمس سنوات في الإخراج من مدرسة زيورخ السينمائية العام 1999. تعيش مارجو حاليًا بين زيورخ وفرنسا، وتعمل على تصوير فيلمها الوثائقي «الجبال المتحركة» كما تحضر لفيلمها الروائي «ستيلا كادينت».

الفتى المختار

فيلم «أن أصبح من كنت في الماضي» من إنتاج 2017 وتدور أحداثه حول رحلة الفتى البوذي بادما أنجدو للبحث عن حياته السابقة في التبت. ينقلب عالم الفتى رأسا على عقب عندما يتم فصله من الدير الذي ينتمي إليه في مرتفعات شمال الهند، بينما الشيء الوحيد الذي يجعله متماسكا هو الحب الثابت لمعلمه. يذهب الفتى الرينبوتشي (مصطلح بوذي يعني المعلم الديني ذو المكانة الكبيرة) وهو على وشك الدخول إلى مرحلة المراهقة، برفقة معلمه المسن في رحلةٍ ملحمية نحو التبت للحصول على إجابات.

خلال ثماني سنوات من التصوير، تتبع المخرجة جين جيون قصة فريدة عن الحب غير المشروط في أرض لاداخ القاحلة، بين الفتى اليافع «المختار» ومعلمه المسن، في لحظة تحولات حاسمة في حياة الصبي ذو الست سنوات.

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وتقول المخرجة جين جيون إن الأفلام قد لا تغير العالم لكنها تمكننا من طرح منظور ومفهوم جديدين له، مضيفة «أنا أحيا لأصنع وأبتكر. لا يمكن للحقيقة أن تكون محايدة، لكن هناك حقائق يجب إخبارها. وهنا يكمن السبب وراء صناعتي للأفلام الوثائقية».

المخرجة دومينيك مارجو التي تدير اللقاء (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر فيلم «أن أصبح من كنت في الماضي» (خاص لـبوابة الوسط)