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عرض «تحت الأرض» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 03:02 مساء
عرض «تحت الأرض» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس
مشهد من فيلم «تحت الأرض» للمخرجة الكندية صوفي دوبويه (خاص لـ بوابة الوسط)
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يبدأ، الخميس، عرض فيلم «تحت الأرض» للمخرجة الكندية صوفي دوبويه، والذي يستمر أونلاين لمدة أسبوع على موقع «قافلة بين سينمائيات» من هنا.

الفيلم يعرض ضمن برنامج «كارت بلانش» لعروض الأفلام خلال العام 2022، وصاحبة «الكارت بلانش» لهذا الشهر، والتي اختارت الفيلم للعرض هي المخرجة وكاتبة السيناريو التونسية هند بوجمعة، وسوف تجري لقاء مفتوحًا مع مخرجة الفيلم بمشاركة الجمهور في مصر والعالم العربي خلال اليوم الأخير لعرضه 14 أبريل، وفقا لبيان.

تدور أحداث الفيلم عن مكسيم، عامل المناجم الشاب المشتت بين محاولاته اليائسة لإنجاب طفل، وشعوره الدائم بالذنب بسبب مسئوليته عن إصابة صديق طفولته جوليان بالإعاقة في حادث سيارة. ورغم محاولاته الدائمة للتخلص من عقدة الذنب، إلا أن عمل ماريو والد صديقه في نفس المنجم يمنعه من تجاوزها. لكن الأمور تتحول بعد وقوع انفجار مفاجئ داخل المنجم يبذل خلاله مكسيم تضحيات كبيرة لإنقاذ رفاقه عمال المنجم من الموت.

تبحث المخرجة صوفي دوبويه من خلال الفيلم في المعاني المختلفة للذكورة، من خلال العلاقات المعقدة والمتناقضة بين عمال المناجم، حيث طبيعة عملهم تحت الأرض تفرض عليهم القسوة، بينما تجمع بينهم طاقة إنسانية عظيمة من الحب والرعاية المتبادلة.

نبعت فكرة الفيلم لدى دوبويه، من خلال كونها ولدت في مدينة يعمل معظم رجالها، بما فيهم أفراد أسرتها في مناجم الذهب. استغرق صنع الفيلم عشر سنوات، حاولت خلالها المخرجة الاقتراب من عالم العلاقات الإنسانية لعمال المناجم الذين يقضون أيامًا طويلة تحت الأرض «أكثر ما بهرني في عالمهم، ذلك التناقض الكبير بين عملهم العنيف، والرقة والحميمية والمشاركة التي تجمع بينهم، وهو ما دفعني للتفكير في المعاني المتعددة للذكورة من الجانب الإيجابي، كما ظهر في الفيلم».

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وتقول المخرجة الكندية ابنة مقاطعة كيبيك إن الأفلام هي طريقتها لفتح الأبواب «إنها طريقتي للوصول إلى الأشياء التي لا يقوم الناس بالتواصل معها في حياتهم اليومية. من خلال العواطف أربط بين الناس وإخوانهم وأخواتهم الذين لم يتسنى لهم حتى معرفة مدى قربهم من قلوبهم. الأفلام تثير المناقشات والأفكار، تربط الناس بعضهم ببعض، وتخلق حالة من الحب. أنا على قناعة أن باستطاعة الأفلام تغيير حياة الناس».

وتقول صاحبة الكارت بلانش هند بوجمعة عن سبب اختيارها لفيلم «تحت الأرض» للعرض خلال شهر أبريل، «أحببت الطريقة التي نظرت بها المخرجة المرأة إلى الرجل. لقد استطاعت بحساسية بالغة الكشف عن عالم عمال المناجم».

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