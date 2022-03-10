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الليبية نزيهة عريبي تتحدث عن «حقول الحرية» في «كارت بلانش» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 03:25 مساء
الليبية نزيهة عريبي تتحدث عن «حقول الحرية» في «كارت بلانش» الخميس
المخرجة الليبية نزيهة عريبي (خاص لـ بوابة الوسط)
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تلتقي الكاتبة والمنتجة ومبرمجة الأفلام، إلهام شكريفار، في السابعة مساء الخميس، ضيفتها المخرجة الليبية نزيهة عريبي، صاحبة فيلم «حقول الحرية» للحديث عن تفاصيل صناعة الفيلم وذكرياتها مع بطلات أول منتخب كرة قدم نسائي في ليبيا بعد الثورة.

يجرى اللقاء «أونلاين» بمشاركة الجمهور في مصر والعالم العربي، على موقع القافلة، ويتواصل عرض «حقول الحرية» الذي اختارته إلهام شكريفار هذا الشهر ضمن برنامج «كارت بلانش» الذي تنظمه «قافلة بين سينمائيات»، طوال أسبوع منذ الخميس الماضي وحتى منتصف الليلة بتوقيت القاهرة. يمكن مشاهدة الفيلم من هنا.

وتقول صاحبة «الكارت بلانش» إلهام شكريفار عن سبب اختيارها لفيلم حقول الحرية أنه «يرسم ست سنواتٍ من عمر كرة القدم النسائية في ليبيا والتي تُعد رحلة معقدة بحد ذاتها. ولمن لا يعرف الكثير عن طبيعة الأوضاع المعقدة في مرحلة ما بعد حكم القذافي في ليبيا، سيكون هذا الفيلم انطلاقة جيدة. فبصورة جميلة، وسردية ماهرة، يأخذنا الفيلم للاحتفاء بمجموعة رائعة من النساء اللواتي يمثّلن الحرية، التكاتف، المثابرة، وتحقيق انتصارات صغيرة ولكن مهمة رغم الصعاب. أتمنى أن يقوم الفيلم بإلهام كل من يشاهده خلال هذا الأسبوع، بقدر ما ألهمني عمل نزيهة عريبي والفريق الجميل في هذا الفيلم».

- عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس

يتابع فيلم «حقول الحرية» خمس سنوات من عمر ثلاث لاعبات بفريق كرة قدم نسائي في ليبيا ما بعد الثورة، بينما تنزلق البلاد إلى الحرب الأهلية، وتبدأ الآمال المثالية للربيع العربي بالتلاشي. وبينما تتحول لاعبات الكرة إلى ناشطات بالصدفة، نرى من خلال أعينهن حقيقة بلد يمرُ بمرحلةٍ انتقالية، حيث تتعارض قصص الحب والتطلعات الشخصية مع التاريخ. إنه فيلم حميمي يعكس الأمل والنضال والتضحية في بلدٍ تعتبر الأحلام فيه مجرّد رفاهية. وهو رسالة حب للأخوة.

الكاتبة والمنتجة ومبرمجة الأفلام، إلهام شكريفار (خاص لـ بوابة الوسط)
الكاتبة والمنتجة ومبرمجة الأفلام، إلهام شكريفار (خاص لـ بوابة الوسط)
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