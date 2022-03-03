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عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 12:56 مساء
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس
مشهد من فيلم «حقول الحرية» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يبدأ، الخميس، عرض الفيلم الوثائقي «حقول الحرية» للمخرجة الليبية نزيهة عريبي، والذي يستمر «أونلاين» لمدة أسبوع على موقع «قافلة بين سينمائيات» من هنا.

الفيلم يُعرض ضمن برنامج «كارت بلانش» لعروض الأفلام خلال العام 2022، وصاحبة الـ«كارت بلانش» لهذا الشهر، والتي اختارت الفيلم للعرض هي الكاتبة والمنتجة ومبرمجة الأفلام، إلهام شكريفار، وسوف تجري لقاء مفتوحًا مع مخرجة الفيلم بمشاركة الجمهور في مصر والعالم العربي خلال اليوم الأخير لعرضه، الخميس المقبل ١٠ مارس، وفقًا لبيان.

يتابع فيلم «حقول الحرية» خمس سنوات من عمر ثلاث لاعبات بفريق كرة قدم نسائي في ليبيا ما بعد الثورة، بينما تنزلق البلاد إلى الحرب الأهلية، وتبدأ الآمال المثالية للربيع العربي بالتلاشي. وبينما تتحول لاعبات الكرة إلى ناشطات بالصدفة، نرى من خلال أعينهن حقيقة بلد يمرُ بمرحلةٍ انتقالية، حيث تتعارض قصص الحب والتطلعات الشخصية مع التاريخ. إنه فيلم حميمي يعكس الأمل والنضال والتضحية في بلدٍ تعتبر الأحلام فيه مجرّد رفاهية. وهو رسالة حب للأخوة.

تقول مخرجة الفيلم نزيهة عريبي عن فيلمها «بدأ الأمر كمحاولة لتوثيق نضال اللاعبات الثلاث لإقامة أول مباراة لهن على الإطلاق باعتبارهن الفريق الوطني لكرة القدم للسيدات في ليبيا؛ لكن الأمر تطور إلى مسار أكثر ثراءً وحميميةٍ وقوة. لقد انجذبت إلى هذه الشخصيات الرائعة، وتواجدت معهن حتى عندما لم تكن هناك مباراة كرة قدم». وتضيف نزيهة «بالنسبة لهن، لم يكن الأمر متعلقًا بكونهن يشكلن المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، وإنما برغبتهن في اللعب بمهارة والتواجد مع أشخاص يشتركون معهن في التفكير، والتمتع بلحظة صغيرة من الحرية. لقد جذبتني فكرة أنه حينما نفقد كل شيءٍ مرارًا وتكرارًا، فإننا نجد القوة لمواصلة الحياة وإعادة إكتشاف أنفسنا، حتى في بلدٍ فوضويٍ ومعقد مثل ليبيا».

نزيهة عريبي

مخرجة الفيلم نزيهة عريبي هي فنانة بصرية ومخرجة أفلام بريطانية - ليبية. عادت إلى ليبيا خلال الثورة للعمل واستكشاف موطن والدها في العام 2012، شاركت في تأسيس شركة «HuNa» بالعاصمة طرابلس لإنتاج أفلام مرتبطة بالهوية، والنوع الاجتماعي والمصالحة. وتعمل نزيهة أيضًا كمصورة سينمائية، وتم عرض أعمالها الفنية مطبوعة على نطاق واسع في معارض حول العالم. حصدت عريبي جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون عن فيلم «حقول الحرية»، وهو فيلمها الطويل الأول الذي عرض في العديد من المهرجانات الدولية، ومن بينها مهرجان «تورنتو»، «لندن»، و«إدفا للفيلم الوثائقي الدولي» بأمستردام، وكذلك مهرجان «بلاك ستار السينمائي»، ومهرجان «أجيال السينمائي»، ومهرجان «كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية». وتعمل عريبي في الوقت الحالي على إنتاج فيلمها الروائي الطويل «بعد الثورة».

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وتقول صاحبة «الكارت بلانش» إلهام شكريفار عن سبب اختيارها لفيلم حقول الحرية أنه «يرسم ست سنواتٍ من عمر كرة القدم النسائية في ليبيا والتي تُعد رحلة معقدة بحد ذاتها. ولمن لا يعرف الكثير عن طبيعة الأوضاع المعقدة في مرحلة ما بعد حكم القذافي في ليبيا، سيكون هذا الفيلم انطلاقة جيدة. فبصورة جميلة، وسردية ماهرة، يأخذنا الفيلم للاحتفاء بمجموعة رائعة من النساء اللواتي يمثّلن الحرية، التكاتف، المثابرة، وتحقيق انتصارات صغيرة ولكن مهمة رغم الصعاب. أتمنى أن يقوم الفيلم بإلهام كل من يشاهده خلال هذا الأسبوع، بقدر ما ألهمني عمل نزيهة عريبي والفريق الجميل في هذا الفيلم».

بوستر فيلم «حقول الحرية» (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر فيلم «حقول الحرية» (خاص لـ بوابة الوسط)
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