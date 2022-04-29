قضية «جوني - أمبير»: مدير أعمال ديب السابق يدلي بشهادته

القاهرة - بوابة الوسط

استُبعد جوني ديب من فيلم «بايرتس أوف ذي كاريبيين»، بسبب التهم بالعنف المنزلي التي وجهتها إليه طليقته أمبير هيرد، حسب شهادة مدير أعماله السابق.

وأدلى كريستيان كارينو بشهادته بواسطة مقطع فيديو مُسجل، عُرض أمام المحكمة الناظرة في دعوى التشهير، التي رفعها ديب على زوجته السابقة، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ويقاضي ديب طليقته بالتشهير ويطالبها بتعويض قدره 50 مليون دولار على خلفية مقال نشرته جريدة «واشنطن بوست» سنة 2018 صور ديب على أنه زوج عنيف.

العنف الأسري

في هذا المقال، لم تأت الممثلة (35 عاما) على ذكر اسم جوني ديب (58 عاما) الذي تزوجته العام 2015. لكنها تطرقت إلى تهم العنف الأسري التي وجهتها ضده العام 2016.

إلا أن جوني ديب الذي نفى التعرض لهيرد بالضرب، قال إن شركة «ديزني» قررت بعد أربعة أيام ألا تُسند إليه دور جاك سبارو الأساسي في هذه السلسلة من الأفلام العائلية التي حققت إيرادات عالية.

وقال كريستيان كارينو الذي تولى لفترة إدارة أعمال الزوجين وكانت تربطه بهما صداقة إن السبب الكامن وراء هذا القرار لم يُكشف بوضوح لكنه رأى إنه «مرتبط باتهامات أمبير لديب».

وأضاف أن أوساط القطاع السينمائي تعرف أن قرار «ديزني» يعود إلى هذا السبب، مستشهدا بـ«أحاديث لزملاء ومسؤولين في شركات إنتاج».

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ويدحض محامو امبير هيرد هذا الارتباط السببي ويركزون على المشاكل المحيطة بتصوير الجزء الخامس من سلسلة الأفلام.

ويتبادل ديب وهيرد اللذان استمر زواجهما عامين الاتهامات بالتشهير في هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام إعلامي واسع وتنقل المحطات الإخبارية الأميركية وقائعها.

وكشف مدير أعمالهما السابق، الأربعاء، فصلا جديدا مثيرا للجدل، يتمثل في علاقة أقامتها أمبير هيرد مع الملياردير إيلون ماسك بعد طلاقها من جوني ديب.

وقرأ كارينو أمام هيئة المحلفين مجموعة من الرسائل تبادلها مع الممثلة العام 2017 حين كان من بين مقربيها.

وتحدثت هيرد في إحدى الرسائل عن انفصالها عن رئيس شركة «تيسلا»، وكتبت «أنزعج عندما تصبح الأمور علنية، فأنا حزينة جدا».

ورد الوكيل عليها «لم تحبيه يوما وقلتِ لي ألف مرة إنك على علاقة به فقط لسد الفراغ» الذي تركه ديب في حياتك.

وأجابت هيرد «أعلم ذلك، لكنني احتجت إلى وقت لاستعادة قوتي».

وتوجه كارينو الذي أقام بدوره علاقات عابرة مع شهيرات وكان خطيب ليدي غاغا، لهيرد بالقول «كان بإمكانك تجنب الأمر بالتوقف عن مواعدة رجال مشهورين جدا».