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خبيرة: أمبير هيرد تعاني اضطرابات نفسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 03:16 مساء
خبيرة: أمبير هيرد تعاني اضطرابات نفسية
الممثلة أمبير هيرد في إحدى محاكم فرجينيا الأميركية، 25 أبريل 2022 (أ ف ب)
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أكدت اختصاصية في علم النفس استعان بها محامو الممثل جوني ديب، في شهادة أدلت بها أمام المحكمة الناظرة في دعوى التشهير التي رفعها النجم على طليقته أمبير هيرد، أن الممثلة تعاني اضطرابات في الشخصية.

وأفادت المتخصصة في علم النفس السريري والطب الشرعي، شانون كاري، بهذا التشخيص الذي توصلت إليه بعدما عاينت الممثلة البالغة 36 عامًا ضمن جلسات امتدت 12 ساعة في ديسمبر العام 2021، وفق «فرانس برس».

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات كتلك التي لوحظت لدى أمبير هيرد «يتفاعلون بطريقة عنيفة»، مضيفة أنهم «غالبا ما يتصرفون بأذية تجاه شركائهم».

وسعى محامو الممثلة إلى دحض أقوال كاري، مشيرين إلى أن الاختصاصية في علم النفس تعمل لحساب الطرف الخصم، لكن الأخيرة شددت على أنها تتحدث «عن حقائق علمية».

وأشارت إلى أن هيرد، وخلال اختبار أجرته كاري أثناء إحدى الجلسات، أظهرت «مبالغة كبيرة» في أعراض الإجهاد النفسي بعد الصدمة والتي ربما قد تكون عانت منها جراء العنف المنزلي المزعوم.

وبينما نفى نجم «بايرتس أوف ذي كاريبيين» الأسبوع الماضي أن يكون ضرب هيرد يوما أو أي امرأة أخرى في حياته، أشار مرات عدة إلى أن هيرد هي التي كانت تضربه.

ويتبادل ديب وهيرد اللذان استمر زواجهما عامين الاتهامات بالتشهير في هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام إعلامي واسع وتنقل المحطات الإخبارية الأميركية وقائعها.

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