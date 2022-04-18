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المغنية البرازيلية أنيتا تحجب الرئيس بولسونارو من حسابها في «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 12:56 مساء
المغنية البرازيلية أنيتا تحجب الرئيس بولسونارو من حسابها في «تويتر»
أنيتا خلال عرض في مهرجان «كواتشيلا» في كاليفورنيا، 15 أبريل 2022 (أ ف ب)
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حجبت المغنية البرازيلية الرئيس جايير بولسونارو من حسابها في «تويتر» بعدما أدلى بتعليقات ساخرة على ألوان العلم الوطني التي تزينت بها خلال عرض في مهرجان «كواتشيلا» بكاليفورنيا.

وكتبت الفنانة ردا على تغريدة من الرئيس «اذهب يا صاح وابحث عن أمر آخر تتسلى به»، قبل أن تحجب حسابه وتمنعه بذلك من الرد عليها مجددا، وفق «فرانس برس».

وكشفت أنيتا التي لا تتوانى عن انتقاد الرئيس اليميني المتطرف «حجبته على الفور كي لا يتسنى للقيمين على حسابه النفاذ إلى حساباتي لإثارة ضجة على الإنترنت».

وكانت المغنية قد كتبت على «تويتر» بعد عرض ارتدت فيه لباسا بألوان علم بلدها الأخضر والأصفر والأزرق «علم البرازيل بألوانه هو للبرازيليين كافة. وهو يمثل عموم البرازيل. ولا يمكن لأحد أن يتفرد بتفسير ألوان علم بلدنا».

وسرعان ما رد عليها بولسونارو المرشح لولاية رئاسية ثانية في أكتوبر ساخرا «أنا أوافق أنيتا الرأي»، مرفقا تغريدته بعدة رموز تعبيرية وعلم البرازيل، ما أثار سخط الفنانة.

وقالت أنيتا إن «كل فنان ينتقد الرئيس يصبح موضع سخرية له»، مشددة على أن «استراتيجيتنا تقضي بأن نتكلم عنه أقل ما أمكن».

وكانت المغنية قد كشفت في تصريحات أدلت بها حديثا لوكالة «فرانس برس»، «هو موقف أتخذه بصفتي مواطنة وفنانة على السواء. وأنا سوف أواصل على هذا المنوال، أيا كانت السلطة الحاكمة. وفي الوضع الراهن، البرازيل بحاجة إلى تغييرات كثيرة، أولها تغيير الحكومة».

وللفنانة البالغة من العمر 29 عاما 16.7 مليون متابع على «تويتر» و17.9 مليونا على «تيك توك» و61.5 مليونا على «إنستغرام».

وجرى الاستماع إلى أغنيتها «إنفولفر» (Envolver) التي أطلقت في نوفمبر أكثر من 71 مليون مرة على «سبوتيفاي» حيث تصدرت الأغنيات الأكثر رواجا.

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