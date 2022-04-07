إشادة مغربية بستيفاني صليبا في «سنوات جريش»

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد عدد من الفنانين المغاربة بأداء الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا في شخصية «لينا» التي تجسدها في مسلسل «سنوات جريش».

وكتبت الفنانة المغربية رجاء قصابني عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، «مسلسل درامي تاريخي روعة، بداية موفقة، ألف مبروك عزيزتي ستيفاني».

وأشاد الفنان المغربي غاني بالدور الذي تجسده ستيفاني صليبا، وكتب «أداء رائع للفنانة المتميزة ستيفاني صليبا ومسلسل أروع، ألف مبروك مسلسل سنوات جريش إن شاء الله النجاح حليفكم».

وباركت الصحفية المغربية سلمى العماري للفنانة ستيفاني صليبا على المسلسل، قائلة «مبروك عمل رائع يستحق المشاهدة فخورة بك»، وكتبت عن المسلسل الفنانة المغربية وسيمة «تطور في الدراما الخليجية فعلا المسلسل مشوق»، وفقا لبيان.

يشار إلى أن مسلسل «سنوات جريش» مسلسل درامي تاريخي يتناول فترة الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على عدد من الدول العربية، وتدور أحداثه العام 1940 وينقل الواقع المرير والمُعاناة التي عاشتها الشعوب في تلك الفترة. وهو من تأليف محمد النابلسي وإخراج مناف عبدال وهو من إنتاج «مدينة عجمان الإعلامية» و«مؤسسة دبي للإعلام» وبطولة حياة الفهد والفنان القدير حسن البلام واللبنانية ستيفاني صليبا ونخبة من نجوم الدراما الخليجية والعربية.