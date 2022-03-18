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منع كانييه ويست من استخدام «إنستغرام» لـ24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 05:00 مساء
منع كانييه ويست من استخدام «إنستغرام» لـ24 ساعة
كانييه ويست في بيفرلي هيلز في فبراير 2020 (أ ف ب)
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على خلفية طلاقه الصاخب من كيم كارداشيان، أعلنت «إنستغرام»، الخميس، منع مغني الراب كانييه ويست الذي غير اسمه رسميا ليصبح «يي» من استخدام حسابه على شبكتها لأربع وعشرين ساعة، وذلك لانتهاكه سياستها المتعلقة بالمضايقات.

ونشر يي (44 عاما) خلال الأسابيع الماضية، منشورات عدة هاجم فيها الكوميدي بيت ديفيدسون الذي تواعده كارداشيان، وفق «فرانس برس».

ودعا ويست الذي أصبح رسميا مطلقا من كارداشيان، علنا زوجته السابقة إلى المصالحة، فيما حضته بدورها إلى إبقاء المسائل العائلية شأنا خاصا لكنه لم يستجب، إذ تطرق مثلا إلى موضوع حضانة أطفالهما.

وأشارت ناطقة باسم إنستغرام إلى أن كانييه ويست لن يتمكن من تحميل منشورات أو كتابة تعليقات أو إرسال رسائل خاصة عبر الشبكة الاجتماعية لفترة 24 ساعة.

-طلاق كيم كارداشيان من كانييه ويست

وحذف الموقع كذلك محتوى من حساب ويست لم يحدده، لاعتبار أنه ينتهك سياسته المتعلقة بخطاب الكراهية والتنمر والمضايقة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المحتوى يمثل منشورا أهان فيه الكوميدي تريفور نواه الذي كان اعتبر أن «ويست يصبح أكثر عدوانية في محاولته استعادة علاقته بكيم»، وأشار نواه تحديدا إلى مقطع فيديو يظهر فيه ويست مع رأس بيت ديفيدسون الذي يبدو مقطوعا.

واحتفظت إنستغرام بحقه في اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بحساب كانييه ويست في حال انتهك المغني سياساتها مرة جديدة.

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