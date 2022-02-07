«جوائز النقاد للدراما العربية» تعلن أعضاء اللجنة الذهبية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت، الأحد، اللجنة الذهبية لـ«جوائز النقاد للدراما العربية» التصويت على القائمة النهائية للمتأهلين للمرحلة النهائية، وهي اللجنة التي ستقوم بالتقييم النهائي للمتنافسين الـ9 من كل فئة.

تضم القائمة النهائية الأفضل في كل موسم درامي للمسلسلات التي جرى عرضها العام 2021 سواء على الشاشات أو المنصات الرقمية، حيث جرى تقسيم المواسم الدرامية على ثلاثة مواسم وهي «من يناير حتى مارس- الموسم الرمضاني- من سبتمبر حتى ديسمبر»، وفقا لبيان.

وضمت اللجنة الذهبية تسعة نقاد وهم: مجدي الطيب (مصر)، ماهر زهدي (مصر)، محمد عبدالرحمن (مصر)، فايزة هنداوي (مصر)، علا الشافعي (مصر)، محمد حجازي (لبنان)، عبدالستار ناجي (الكويت)، خلدون عليا (سوريا)، سهى الوعل (السعودية).

ويتنافس في المرحلة النهائية في فئة أفضل ممثل، الموسم الأول، فتحي عبدالوهاب، وأحمد رزق، وأحمد وفيق، وموسم رمضان، وكريم عبدالعزيز، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، أما في الموسم الأخير فيتنافس أحمد وفيق، وأحمد خليل، وصبري فواز.

وفي فئة أفضل ممثلة، الموسم الأول تتنافس إلهام شاهين، وليلى علوي، ونور اللبنانية، وفي الموسم الرمضاني، منى زكي، وحنان مطاوع، وهند صبري، أما في الموسم الأخير فتتنافس سوسن بدر، ومنة شلبي، ومايان السيد.

أما في فئة أفضل إخراج، الموسم الأول، فيتنافس حسام علي، وسميح النقاش، ومعتز التوني، وفي موسم رمضان، تامر محسن، وبيتر ميمي، وحسام علي، أما في الموسم الأخير أحمد الجندي، وأحمد يسري، وشيرين عادل.

وفي فئة أفضل سيناريو، الموسم الأول، يتنافس أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر عن «اللعبة 2»، وشهيرة سلام عن «زي القمر» حواديت (حتة مني، مش هنفرح بيكي، ست الهوانم)، وسوسن عامر عن «جمال الحريم».

وفي موسم رمضان، مها الوزير عن «لعبة نيوتن»، وهاني سرحان عن «الاختيار 2»، وعبدالرحيم كمال عن «القاهرة كابول».

أما في الموسم الأخير، محمد عز الدين، وأحمد الجندي، وكريم يوسف، وسامح جمال عن «موضوع عائلي»، ومريم ناعوم عن «ليه لأ 2»، وعمرو الدالي عن «زي القمر» حدوتة ( أم العيال).