Atwasat

غموض يلف مصير مسلسل «نيبرز» الأسترالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 03:31 مساء
غموض يلف مصير مسلسل «نيبرز» الأسترالي
أعضاء مسلسل «نيبرز» الأسترالي في مدينة ملبورن (أ ف ب)
alwasat radio

يلف الغموض، الإثنين، مصير مسلسل «نيبرز» الأسترالي الشهير الذي أطلق مسيرة كايلي مينوغ ومارغو روبي وراسل كرو في التسعينيات.

فبعد عرض ما يقرب من تسعة آلاف حلقة، يحاول المسلسل الأسترالي الطويل بصعوبة التعاقد مع جهة للبث في بريطانيا، حيث يحقق نجاحا واسعا منذ 36 عاما، وفق «فرانس برس».

واعتبارا من يونيو، ستتوقف القناة البريطانية الخامسة (تشانل 5) عن عرض المسلسل، ما يرغم المنتجين على البحث عن قناة أخرى.

وأوضح أحد منتجي المسلسل للممثلين وأعضاء الفريق في رسالة حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها «كما تعلمون، يكتنف غموض في الآونة الأخيرة مستقبل المسلسل».

وأشار النص إلى أن القناة الأسترالية العاشرة «ترغب في أن يستمر عرض المسلسل في حال نجحنا في إيجاد شريك آخر للبث للحلول محل (تشانل 5)».

ولفتت الرسالة إلى وجود «محادثات دائرة لكن ليس هناك أي جهة جديدة للبث وبالتالي يتعين وقف الإنتاج»، موضحة أن «هذا الفصل سيطوى حتى اللحظة».

وأكد المنتج في الرسالة على «الرغبة في العمل معا لإعطاء (نيبرز) الوداع الرائع الذي يستحقه».

وتضمن النص أيضا رقم هاتف مخصص لمساعدة الممثلين وأعضاء طاقم العمل لتخطي هذه المرحلة.

وكبر جيل كامل من البريطانيين على مشاهدة شخصيات شارلين روبنسون (كايلي مينوغ) وحبيبها على الشاشة سكوت روبنسون ومجموعة ممثلين بينهم أيضا غاي بيرس وناتالي إيمبروغليا وليام هيمسوورث.

حتى أن انتشار المسلسل الكبير دفع ببعض البريطانيين إلى اعتماد طريقة النطق الأسترالية في مخارج الحروف.

وقالت «تشانل 5» إنها ترغب في التركيز على الإنتاجات البريطانية، رغم النجاح الكبير لمسلسل «نيبرز».

وأوضحت القناة «ندرك أن هذا القرار سيثير خيبة أمل، لكننا نركز حاليا على زيادة الاستثمارات في برامج درامية بريطانية أصلية تثير اهتماما كبيرا لدى مشاهدينا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما

رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما
العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء
الكرملين: اللقاء بين ماكرون وبوتين «مهم» لكنه لن يحقق «اختراقا»

الكرملين: اللقاء بين ماكرون وبوتين «مهم» لكنه لن يحقق «اختراقا»
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين

«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
مخرجون في المنفى يطلقون نداء لمساعدة الشعب الأفغاني

مخرجون في المنفى يطلقون نداء لمساعدة الشعب الأفغاني
المغرب يشيع الطفل ريان بعد صدمة وأسى عارمين

المغرب يشيع الطفل ريان بعد صدمة وأسى عارمين
السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)

السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)
إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت

إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت
منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية

منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية
القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل

القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده

أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أصالة تطرح «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب
أصالة تطرح «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب
مخرجون في المنفى يطلقون نداء لمساعدة الشعب الأفغاني
مخرجون في المنفى يطلقون نداء لمساعدة الشعب الأفغاني
شباك التذاكر: «جاكاس» الكوميدي يهزم «سبايدر-مان»
شباك التذاكر: «جاكاس» الكوميدي يهزم «سبايدر-مان»
تخصيص جائزة لأسوأ أعمال بروس ويليس
تخصيص جائزة لأسوأ أعمال بروس ويليس
إعادة نهاية فيلم «فايت كلوب» الأصلية في الصين
إعادة نهاية فيلم «فايت كلوب» الأصلية في الصين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب...
المزيد
الكويت تمنع عرض فيلم بطلته إسرائيلية
الكويت تمنع عرض فيلم بطلته إسرائيلية...
«جوائز النقاد للدراما العربية» تعلن أعضاء اللجنة الذهبية
«جوائز النقاد للدراما العربية» تعلن أعضاء اللجنة الذهبية...
غموض يلف مصير مسلسل «نيبرز» الأسترالي
غموض يلف مصير مسلسل «نيبرز» الأسترالي...
إعادة نهاية فيلم «فايت كلوب» الأصلية في الصين
إعادة نهاية فيلم «فايت كلوب» الأصلية في الصين...
تخصيص جائزة لأسوأ أعمال بروس ويليس
تخصيص جائزة لأسوأ أعمال بروس ويليس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط