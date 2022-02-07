غموض يلف مصير مسلسل «نيبرز» الأسترالي

القاهرة - بوابة الوسط

يلف الغموض، الإثنين، مصير مسلسل «نيبرز» الأسترالي الشهير الذي أطلق مسيرة كايلي مينوغ ومارغو روبي وراسل كرو في التسعينيات.

فبعد عرض ما يقرب من تسعة آلاف حلقة، يحاول المسلسل الأسترالي الطويل بصعوبة التعاقد مع جهة للبث في بريطانيا، حيث يحقق نجاحا واسعا منذ 36 عاما، وفق «فرانس برس».

واعتبارا من يونيو، ستتوقف القناة البريطانية الخامسة (تشانل 5) عن عرض المسلسل، ما يرغم المنتجين على البحث عن قناة أخرى.

وأوضح أحد منتجي المسلسل للممثلين وأعضاء الفريق في رسالة حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها «كما تعلمون، يكتنف غموض في الآونة الأخيرة مستقبل المسلسل».

وأشار النص إلى أن القناة الأسترالية العاشرة «ترغب في أن يستمر عرض المسلسل في حال نجحنا في إيجاد شريك آخر للبث للحلول محل (تشانل 5)».

ولفتت الرسالة إلى وجود «محادثات دائرة لكن ليس هناك أي جهة جديدة للبث وبالتالي يتعين وقف الإنتاج»، موضحة أن «هذا الفصل سيطوى حتى اللحظة».

وأكد المنتج في الرسالة على «الرغبة في العمل معا لإعطاء (نيبرز) الوداع الرائع الذي يستحقه».

وتضمن النص أيضا رقم هاتف مخصص لمساعدة الممثلين وأعضاء طاقم العمل لتخطي هذه المرحلة.

وكبر جيل كامل من البريطانيين على مشاهدة شخصيات شارلين روبنسون (كايلي مينوغ) وحبيبها على الشاشة سكوت روبنسون ومجموعة ممثلين بينهم أيضا غاي بيرس وناتالي إيمبروغليا وليام هيمسوورث.

حتى أن انتشار المسلسل الكبير دفع ببعض البريطانيين إلى اعتماد طريقة النطق الأسترالية في مخارج الحروف.

وقالت «تشانل 5» إنها ترغب في التركيز على الإنتاجات البريطانية، رغم النجاح الكبير لمسلسل «نيبرز».

وأوضحت القناة «ندرك أن هذا القرار سيثير خيبة أمل، لكننا نركز حاليا على زيادة الاستثمارات في برامج درامية بريطانية أصلية تثير اهتماما كبيرا لدى مشاهدينا».