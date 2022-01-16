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انطلاق مهرجان «أنغوليم للشرائط المصورة» 17 مارس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 05:01 مساء
انطلاق مهرجان «أنغوليم للشرائط المصورة» 17 مارس
من فعاليات مهرجان «أنغوليم للشرائط المصورة» في فرنسا، 29 يناير 2020 (أ ف ب)
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حُددت الفترة الممتدة من 17 إلى 20 مارس المقبل موعدا جديدا لإقامة الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان «أنغوليم الدولي للشرائط المصورة»، بحسب ما أعلن، الجمعة، منظمو الحدث الذي كان مقررا أصلا في نهاية يناير وأُرجئ بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأوضح المنظمون عبر «تويتر» أن «مكوّنات المهرجان كلّها ومن بينها البرمجة الفنية، والإعلان عن القائمة الرسمية للجوائز والجائزة الكبرى 2022، فضلا عن العرض التحريري وحضور المؤلفين، أُجّلت إلى التواريخ الجديدة»، وفق «فرانس برس».

وأشارت إلى أن «التوقعات الحالية تعطي أملا في انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا»، لافتةً إلى أنّ التذاكر المحجوزة سابقا ستكون صالحة للتواريخ المؤجلة.

وقرر المنظمون في نهاية شهر ديسمبر إرجاء إقامة المهرجان، بعد الارتفاع الكبير في إصابات «كورونا» والقيود المفروضة على القدرة الاستيعابية القصوى للأحداث الكبيرة.

وكانت الأزمة الصحية المستمرة ألقت بثقلها بقوة على نسخة العام 2021 من الحدث البارز في عالم الفن التاسع، إذ أُجّل من نهاية يناير إلى نهاية يونيو بهدف استقبال جمهوره الكبير، الأمر الذي لم يكن ممكنا حينها بسبب الأزمة الصحية.

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