24 فيلما قصيرا في النسخة الرابعة من مهرجان «مزدة»

مهرجان مزدة الدولي للأفلام القصيرة في دورته الرابعة (فيسبوك)

أعلنت إدارة مهرجان مزدة الدولي للأفلام القصيرة قائمة الأعمال المشارِكة في دورته الرابعة، التي تحمل اسم الأديب أحمد الفقيه، تحت شعار «كاميرتنا تنشد اللحب والسلام»، برئاسة الفنان رمضان المزداوي، ومدير المهرجان حميد الرماحي وعضوية الفنانة جميلة المبروك.

وشملت القائمة النهائية 24 فيلمًا قصيرًا من أصل 90 فيلمًا شاهدتها لجنة التحكيم، التي يرأسها علاء نصر من مصر، وعضوية كل من إبراهيم الشمري من العراق، وعبدالباسط الجارد من ليبيا، وسحر حجازي من سورية.

قائمة الأفلام المشاركة

١- «لو كان للمخرج» خالد عثمان.

٢- «في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» للمخرج مصطفى مراد.

٣- «قطرات» للمخرج أيهم عرسان.

٤- «محنة» للمخرج نجيب الأسد.

٥- «هنا أفغانستان» للمخرج خالد حسن بيهم.

٦ « 2+1 » للمخرج وسام الهمالي.

٧- «أرض الغراب» للمخرج محمد دردنكي خان.

٨- «الصياد الأحمق» عبدو شاهين.

٩- «الصدمة» موسى كيبامب.

١٠- «على ضفاف تشرين» عبدالإله كريعاوي.

١١- «خليني نعيش» وسام دلالي.

١٢- «أين الماضي» سارة عبدالكريم.

١٣- «قليل من الحب» فتحي عمر.

١٤- «البطاطا» محمد البدري.

١٥- «أول مرة» إيناس المصري.

١٦- «زولام» عروه شدود.

١٧- «حلم بلا عودة» ريما محمود.

١٨- «ولاد قلبي» ياسر سري.

١٩- «صه» نورسل دوغون.

٢٠- «قطرات ماء» محمد الأمارة.

٢١- «حواديت يهود مصر» أحمد هاشم.

٢٢- «استوديو بغداد» علي عدنان.

٢٣- «سوف نعود» عبدالجليل بو لحبالي.

٢٤- «قسوة الحياة» محمد كريم أولمدني.

وتقام فعاليات المهرجان في عدد من المدن الليبية، وهي بنغازي وطبرق ومصراتة وزوارة ومزدة، إضافة إلى دولة العراق، حسب ما قال المزداوي.

والدول المشاركة في المهرجان هي مصر والسعودية والأردن وسلطنة عمان والكويت والعراق وسورية وفلسطين ولبنان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والكونغو وفرنسا وبريطانيا وكولومبيا وتركيا.

مهرجان مزدة الدولي للأفلام القصيرة في دورته الرابعة (فيسبوك)