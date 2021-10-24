«تصفية حسابات».. مقتل مغني سويدي رميا بالرصاص

مغني الراب السويدي إينار، حفل في ستوكهولم، 27 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة السويدية مقتل مغني الراب إينار (19 عاما)، بالرصاص ليل الخميس- الجمعة.

وأصيب مغني الراب برصاصات عدة عند أسفل مبنى في حي هاماربي سيوستاد السكني، قرب العاصمة ستوكهولم، وفق «فرانس برس».

وتلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار، قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا (21:00 ت غ) في هذا الحي الراقي والهادئ عموما.

وعُثر على المغني مصابا بجروح خطرة، وتوفي في المكان رغم العناية الطبية الطارئة التي تلقاها من عناصر الإغاثة، على ما أفادت الناطقة باسم شرطة ستوكهولم تويه هاغ.

وسبق أن تعرض المغني الشاب، واسمه الحقيقي نيلس كورت إريك إينار غرونبرغ، إلى محاولة خطف العام الماضي.

وجريا على عادتها، لم تفصح الشرطة السويدية رسميا عن هوية الضحية، التي كشفت عنها وسائل إعلامية ليلا.

جريمة القتل

أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في جريمة القتل، وهي تستجوب شهودا للتعرف على شخص أو أكثر يُشتبه بضلوعهم في الحادثة.

وبدأ إينار ينشر فيديوهات له وهو يغني الراب في سن صغيرة، ونجح في تحقيق شعبية كبيرة له سنة 2019 مع أغنية «كاتن إي تراكتن» (القط في الحي) التي احتلت المرتبة الأولى للأغنيات الأكثر استماعا في السويد.

وتطرق إينار في الكثير من أغنياته إلى حياة الانحراف، متحدثا عن المخدرات والأسلحة. وتلقى جوائز عدة في السويد التي تزخر بفناني الهيب هوب.

كما كانت لمغني الراب الشاب خلافات علنية مع خصمه ياسين، الذي دين في يوليو الفائت بالسجن عشرة أشهر على خلفية محاولة فاشلة لخطف إينار سنة 2020. وكان إينار يخضع لتدابير حماية، بحسب وسائل إعلام سويدية.