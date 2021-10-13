السورية لين برازي في السينما بين السويد ودمشق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 01:24 مساء
الفنانة السورية لين برازي (خاص إلى بوابة الوسط)

انتهت الفنانة السورية لين برازي أخيرا من تصوير مشاهدها في الفيلم العالمي «the film» بالسويد، من إنتاج «نتفليكس» وإخراج عروة الأحمد».

ويعد هذا العام استثنائيا للفنانة السورية، حيث تأتي مشاركتها في «the film»، بعد أسابيع من تصوير مشاهدها في الفيلم السوري «Fake أب» من إنتاج شركة «سراب» وإخراج أحمد ابراهيم أحمد.

وقالت في تصريحات خاصة: «إذا كنت تريد المحاولة، حاول بكل جوارحك (بوكوفسكي).. هذا كان عنوان المرحلة التمهيدية لتجربة الأداء (كاستينغ)، التي تقدم إليها 171 طالبا».

وتابعت: «أوجه الشكر للمخرج الرائع وأشكره على دعمه لنا وإيمانه بقدراتنا، حيث تم قبولنا بعد تخطي عدة شروط صعبة، بالتعب والجهد والمثابرة».

وأردفت: «نتيجة النجاح بتجربة الأداء كان لي دور في فيلم عالمي، تم تصويره بين خمس دول أوربية، ويحمل طابع البطولة الجماعية».

وأوضحت لين أن «تجربة الأداء كانت غنية وكفيلة لامتلاك المهارات وتثبيت الثقة بموهبتي حتى أتابع وأستمر في مجال التمثيل».

وانتهت برازي أخيرا من تصوير مشاهدها في الفيلم السوري «Fake أب»، مع المخرج القدير أحمد إبراهيم أحمد، إلى جانب أبرز نجوم الدراما في سوريا، وعلى رأسهم النجم أيمن زيدان.

عن دورها في الفيلم السوري، قالت: «دوري يشبهني كثيرا، أنا عفوية للغاية، مثل سهى التي أجسد شخصيتها، إلى درجة تمنيت فيها أن أكون سهى في الحقيقة، وأن أعيش حياتها، باختصار، كان دورا ممتعا جدا، وأنا سعيدة لأدائه».

وأبدت سعادتها خلال تصريحات سابقة بتواجدها في العمل، خاصة وأن الدور يشبهها كثيرا، من ناحية العفوية التي تتمتع بها شخصية «سهى» التي تجسدها.

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